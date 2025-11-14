Із бруду в князі: вчені знайшли невичерпне джерело "зеленої" енергії в нечистотах

Вчені з Прінстона, США, знайшли спосіб добувати водневе паливо, використовуючи брудні стічні води.

Технологія може не тільки забезпечити майже невичерпне джерело енергії, а й дасть змогу зберегти дорогоцінну прісну воду. Подробиці дослідження наводить сайт Університету Прінстона.

Водень можна добувати різними способами, але у світі досі немає екологічно чистої технології виробництва з низькими витратами. Процес електролізу, коли воду розділяють на кисень і водень, вимагає високоочищеної сировини.

"Воднева інфраструктура, як правило, конкурує з місцевим споживанням прісної води, — заявив Чжіюн Джейсон Рен з Прінстона, старший автор дослідження. — Але в кожному місті є очисні споруди, і це дуже розподілене джерело води для водневої економіки".

Зазвичай очищену воду пропускають через спеціальну плівку, що пропускає тільки позитивні іони водню. У результаті на ній утворюється шар кальцію і магнію, що знижує ефективність.

Виробництво водню Фото: Pixabay

Для очищення стічних вод команда використовувала сірчану кислоту. Вона витісняє інші іони, підтримуючи іонну провідність, електричний струм і забезпечуючи безперервне виробництво водню. При цьому кислота рециркулює і майже не витрачається.

Це просте доповнення до процесу електролізу мало кілька позитивних побічних ефектів. По-перше, ця технологія збільшила стабільність роботи електролізера з восьми до вражаючих 300 годин.

По-друге, виробничі витрати знизилися майже на 47% і енергоємність на 62%. Це дає надію, що водневе паливо стане поширеним і надійним джерелом енергії.

Раніше писали, що Китай може стати світовим лідером у виробництві водню. Він уже посідає перше місце у світі з виробництва лужних електролізерів, але США і Європа вже користуються більш сучасною технологією.

Тим часом у Бельгії будують перший у світі сонячно-водневий парк. Він об'єднає сонячну електростанцію потужністю 2 МВт і кілька водневих модулів.