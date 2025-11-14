Смартфоны Xiaomi имеют 3 раздражающих недостатка: чем недовольны пользователи

Смартфоны Xiaomi завоевали миллионы поклонников по всему миру благодаря отличному соотношению цены и характеристик. Однако даже самые преданные фанаты признают, что у продукции бренда есть свои досадные особенности.

Xiaomi выработала интересную бизнес-модель, позволяющую ей продавать мощные устройства по относительно доступным ценам. Но у выгодного этого подхода есть и обратная сторона, с которой сталкивается каждый владелец, пишет Gizchina.

Реклама, встроенная в систему

Реклама в системных приложениях — давняя проблема устройств Xiaomi. В оболочке HyperOS всплывающие баннеры можно встретить повсюду: в "Проводнике", "Темах", плеере, в утилите "Безопасность". Возникает ощущение, что главная функция последней — именно показ рекламы, а не заявленная оптимизация.

Конечно, отчасти это помогает Xiaomi удерживать разумные цены на свои гаджеты. Но для пользователей это выливается в негативные впечатления от эксплуатации телефона. Отключить рекламу возможно, но для этого придется найти соответствующие настройки. И даже после этого непрошенные объявления имеют свойство возвращаться.

"Мусорные" приложения и функции

Нередко при первом включении нового смартфона Xiaomi пользователей встречает рабочий стол, усеянный предустановленными сервсисами от спонсоров, случайными играми и "рекомендованными" программами. Как правило, их можно удалить, но подобной захламленностью не страдают конкуренты вроде Google Pixel.

В ответ на эту политику в сети появилось множество неофициальных утилит для глубокой очистки HyperOS. Все же, некоторые инструменты, такие как "Карусель обоев", так просто не убрать — они продолжают навязываться и сложно отключаются.

Запутанный модельный ряд

Для неопытных потребителей разницу между Redmi Note 15, Xiaomi 15T и Xiaomi 15 зачастую трудно определить на первый взгляд. Стратегия наименований часто следует краткосрочным трендам и не всегда последовательна. Например, в этом году дебютировала серия Xiaomi 17, а 16-е поколение пропустили, чтобы быть "вровень" с актуальными iPhone. А сразу после этого компания выпустила Xiaomi 15T и 15T Pro — несколько странное решение, запутывающее пользователей.

Присутствует и разделение по регионам. Redmi K70, выпущенный в Китае, на глобальном рынке может превратиться в Poco F6 Pro. Поэтому следить за анонсам вендора становится затруднительно.

