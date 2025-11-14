Смартфони Xiaomi мають 3 дратівливі недоліки: чим незадоволені користувачі

Смартфони Xiaomi завоювали мільйони шанувальників по всьому світу завдяки відмінному співвідношенню ціни і характеристик. Однак навіть найвідданіші фанати визнають, що у продукції бренду є свої прикрі особливості.

Xiaomi виробила цікаву бізнес-модель, що дозволяє їй продавати потужні пристрої за відносно доступними цінами. Але у вигідного цього підходу є і зворотний бік, з яким стикається кожен власник, пише Gizchina.

Реклама, вбудована в систему

Реклама в системних додатках — давня проблема пристроїв Xiaomi. В оболонці HyperOS спливаючі банери можна зустріти всюди: у "Провіднику", "Темах", плеєрі, в утиліті "Безпека". Виникає відчуття, що головна функція останньої — саме показ реклами, а не заявлена оптимізація.

Звичайно, частково це допомагає Xiaomi утримувати розумні ціни на свої гаджети. Але для користувачів це виливається в негативні враження від експлуатації телефону. Відключити рекламу можливо, але для цього доведеться знайти відповідні налаштування. І навіть після цього непрохані оголошення мають властивість повертатися.

"Сміттєві" додатки та функції

Нерідко під час першого ввімкнення нового смартфона Xiaomi користувачів зустрічає робочий стіл, усіяний встановленими сервсисами від спонсорів, випадковими іграми і "рекомендованими" програмами. Як правило, їх можна видалити, але подібною захаращеністю не страждають конкуренти на кшталт Google Pixel.

У відповідь на цю політику в мережі з'явилося безліч неофіційних утиліт для глибокого очищення HyperOS. Все ж, деякі інструменти, такі як "Карусель шпалер", так просто не прибрати — вони продовжують нав'язуватися і складно відключаються.

Xiaomi 17 Pro Max (ілюстративне фото) Фото: cnet.com

Заплутаний модельний ряд

Для недосвідчених споживачів різницю між Redmi Note 15, Xiaomi 15T і Xiaomi 15 часто важко визначити на перший погляд. Стратегія найменувань часто слідує короткостроковим трендам і не завжди послідовна. Наприклад, цього року дебютувала серія Xiaomi 17, а 16-е покоління пропустили, щоб бути "врівень" з актуальними iPhone. А відразу після цього компанія випустила Xiaomi 15T і 15T Pro — дещо дивне рішення, яке заплутує користувачів.

Присутній і поділ за регіонами. Redmi K70, випущений у Китаї, на глобальному ринку може перетворитися на Poco F6 Pro. Тому стежити за анонсами вендора стає важко.

