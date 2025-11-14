Россияне вооружили наземные дроны десятками огнеметов "Шмель": эксперт раскрыл угрозу

Российская армия значительно улучшили свои наземные дроны "Курьер", вооружив его реактивным противопехотным огнеметом "Шмель".

Cо времен первого прототипа "Курьер" стал более сбалансированным по распределению массы, получил оптоволоконную связь и научился довольно точно стрелять из пулемета ПКТ, а теперь появилось и новое оружие. На это обратил внимание украинский военный обозреватель Александр Коваленко на своем канале в Telegram.

На один "Курьер" россияне устанавливают от 8 до 10 одноразовых огнеметов "Шмель". Это оружие предназначено для поражения огневых точек, автомобильной и легкобронированной техники, а также живой силы на открытом пространстве. Максимальная дальность полета капсулы с зажигательным веществом составляет 1000 метров, на открытой местности она поражает площадь от 50 квадратных метров.

Роботизированный комплекс "Курьер" разработало российское конструкторское бюро "Кулибин-клуб" в 2024 году. Разработчики говорят, что он способен развивать скорость до 35 км/ч. Время автономной работы достигает 72 часов в зависимости от нагрузки и условий эксплуатации. Управление комплексом осуществляется дистанционно на расстоянии до 10 км.

Модульная конструкция НРТК "Курьер" может быть оснащена автоматическими гранатометами АГС-17 и АГС-30, реактивными противотанковыми гранатометами, противотанковыми ракетными комплексами, крупнокалиберными пулеметами НСВТ или "Корд".

Также предусмотрена установка системы сброса для минного заграждения, лазерной установки разминирования, манипулятора для эвакуации раненых с поля боя, комплексами радиоэлектронной борьбы и ретрансляторами связи.

Как отметил Коваленко, комплексы "Курьер" марте 2024 года на Авдеевском направлении, вооруженные гранатометами АГС-17. Уже в апреле конструкторы продемонстрировали новые версии для минирования и эвакуации раненных. Со второй половины 2024 этот комплекс стал чаще поставляться в российскую армию и применяться в боевых условиях. На тот момент оккупанты производили в среднем 11-15 комплексов в месяц.

Недавно в США показали противотанковые наземные дроны FireAnt. Они могут работать скоординированными группами под руководством одного оператора.