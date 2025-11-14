Росіяни озброїли наземні дрони десятками вогнеметів "Шмель": експерт розкрив загрозу

Російська армія значно поліпшили свої наземні дрони "Кур'єр", озброївши його реактивним протипіхотним вогнеметом "Джміль".

З часів першого прототипу "Кур'єр" став більш збалансованим за розподілом маси, отримав оптоволоконний зв'язок і навчився доволі точно стріляти з кулемета ПКТ, а тепер з'явилася і нова зброя. На це звернув увагу український військовий оглядач Олександр Коваленко на своєму каналі в Telegram.

На один "Кур'єр" росіяни встановлюють від 8 до 10 одноразових вогнеметів "Шмель". Ця зброя призначена для ураження вогневих точок, автомобільної та легкоброньованої техніки, а також живої сили на відкритому просторі. Максимальна дальність польоту капсули із запальною речовиною становить 1000 метрів, на відкритій місцевості вона вражає площу від 50 квадратних метрів.

Роботизований комплекс "Кур'єр" розробило російське конструкторське бюро "Кулібін-клуб" у 2024 році. Розробники кажуть, що він здатний розвивати швидкість до 35 км/год. Час автономної роботи досягає 72 годин залежно від навантаження та умов експлуатації. Управління комплексом здійснюється дистанційно на відстані до 10 км.

Модульна конструкція НРТК "Кур'єр" може бути оснащена автоматичними гранатометами АГС-17 і АГС-30, реактивними протитанковими гранатометами, протитанковими ракетними комплексами, великокаліберними кулеметами НСВТ або "Корд".

Також передбачено встановлення системи скидання для мінного загородження, лазерної установки розмінування, маніпулятора для евакуації поранених з поля бою, комплексами радіоелектронної боротьби та ретрансляторами зв'язку.

Як зазначив Коваленко, комплекси "Кур'єр" березні 2024 року на Авдіївському напрямку, озброєні гранатометами АГС-17. Уже у квітні конструктори продемонстрували нові версії для мінування та евакуації поранених. З другої половини 2024 року цей комплекс став частіше постачатися в російську армію і застосовуватися в бойових умовах. На той момент окупанти виробляли в середньому 11-15 комплексів на місяць.

