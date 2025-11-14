Лучший бюджетный телевизор 2025 года: почему Hisense QD7 превзошел всех конкурентов

Обозреватель техники Тай Пендлбери провел испытания и определил самый лучший бюджетный телевизор.

Для сравнения Hisense QD7, Amazon Fire TV 4, Samsung Crystal UHD U8000F, Roku Select TV (2025) с 55-дюймовыми панелями установили бок о бок в лаборатории. Результаты эксперт опубликовал на сайте CNET.

Больше всего Тайю Пендлбери понравился Hisense QD7, поскольку он предлагает очень хорошее качество изображения за свою цену (300-400 долларов). Его большим преимуществом стала полноэкранная система локального затемнения, которую обычно можно встретить только в более дорогих телевизорах.

По качеству изображения модель сильно превзошла своих конкурентов благодаря высокой контрастности. Яркость в режиме кинорежиссер оказалась на уровне 600 нит, что примерно в два раза выше по сравнению с другими телевизорами в этом классе.

Три оставшихся модели показали себя примерно наравне, у каждой были свои сильные стороны. Fire TV 4-Series оказался вторым по качеству изображения, при этом качество звука было даже лучше, чем у Hisense QD7. У модели нет функции локального затемнения, но она хорошо справляется с темными сценами.

Все телевизоры одновременно показывали фильмы: сначала «Оно», а потом «Человек-паук: Через вселенные». По словам Тая Пендлбери, эти картины станут испытанием для любого телевизора из-за мрачных, контрастных сцен («Оно») и яркий цветов («Человек-паук»). Hisense обладает лучшей контрастностью и насыщенностью цветов, в то время как Fire TV и Roku ярче в кинорежиме.

