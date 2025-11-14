Найкращий бюджетний телевізор 2025 року: чому Hisense QD7 перевершив усіх конкурентів

Оглядач техніки Тай Пендлбері провів випробування і визначив найкращий бюджетний телевізор.

Для порівняння Hisense QD7, Amazon Fire TV 4, Samsung Crystal UHD U8000F, Roku Select TV (2025) з 55-дюймовими панелями встановили пліч-о-пліч у лабораторії. Результати експерт опублікував на сайті CNET.

Найбільше Тайю Пендлбері сподобався Hisense QD7, оскільки він пропонує дуже хорошу якість зображення за свою ціну (300-400 доларів). Його великою перевагою стала повноекранна система локального затемнення, яку зазвичай можна зустріти тільки в дорожчих телевізорах.

За якістю зображення модель сильно перевершила своїх конкурентів завдяки високій контрастності. Яскравість у режимі кінорежисер виявилася на рівні 600 ніт, що приблизно вдвічі вище порівняно з іншими телевізорами в цьому класі.

Відео дня

Три моделі, що залишилися, показали себе приблизно нарівні, у кожної були свої сильні сторони. Fire TV 4-Series виявився другим за якістю зображення, при цьому якість звуку була навіть кращою, ніж у Hisense QD7. У моделі немає функції локального затемнення, але вона добре справляється з темними сценами.

Усі телевізори одночасно показували фільми: спочатку "Воно", а потім "Людина-павук: Через всесвіти". За словами Тая Пендлбері, ці картини стануть випробуванням для будь-якого телевізора через похмурі, контрастні сцени ("Воно") і яскраві кольори ("Людина-павук"). Hisense має кращу контрастність і насиченість кольорів, тоді як Fire TV і Roku яскравіші в кінорежимі.

Раніше експерти визначили найкращі телевізори у 2025 році. До п'ятірки лідерів увійшли Samsung S95F, Sony BRAVIA 8 II, TCL QM8K, Hisense U8QG, Panasonic Z95B.

Писали також, яка нова технологія змінить телевізори назавжди. Незабаром на ринку з'являться моделі з принципово новим підсвічуванням, яке набагато краще передає кольори.