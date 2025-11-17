Лучше отключите: одна функция на популярных смартфонах "съедает" заряд батареи

На современных смартфонах – например, Google Pixel – очень много различных функций, и все заявлены как нужные и полезные. Но это не всегда так. Бывает, что вместо пользы функция приносит вред, а люди не могут понять, что не так с их телефонами.

Часто мы подключаем ту или иную функцию, просто не разобравшись, как она может повлиять на наш гаджет, предупреждает androidpolice.com. Примером такого неоднозначного воздействия приводят функцию Smooth Display на смартфонах Pixel 10 Pro. Обычно от нее ждут, что она улучшит качество видео, а на самом деле телефон просто начинает быстрее разряжаться.

Вообще-то, Smooth Display – не такая уж новая функция, отмечает издание. Версия с частотой обновления 90 Гц дебютировала еще в октябре 2019 года на модели Pixel 4, а нынешняя версия с частотой обновления 120 Гц вышла в октябре 2022-го на телефонах Pixel 7 Pro. По сути, Smooth Display – это специальная настройка, которая должна улучшать качество видео определенного контента путем увеличения частоты обновления, даже если этот контент не обязательно доступен с такой частотой.

Именно для этого функцию и включают, – чтобы она обеспечивала более быстрый и плавный просмотр видео на стриминговых платформах, в соцсетях и так далее. Но даже в самом описании функции, под кнопкой-переключателем в меню настроек "Дисплей и сенсорный экран", написано, что она "увеличивает расход заряда батареи". Очевидно, не все пользователи читают это описание внимательно.

Правда, многие полезные функции влияют на заряд батареи, и от этого никуда не денешься, признает издание. Но в случае с Smooth Display от нее предпочли просто избавиться, ведь почти все технические руководства и эксперты советуют отключить ее – как раз из-за того, что она слишком быстро "сажает" аккумулятор. По некоторым подсчетам, функция может разряжать ваш смартфон Pixel на 2% в час. Это кажется не таким уж серьезным показателем – но, если сложить все часы, которые вы проводите за телефоном, разница действительно станет ощутимой.

Эксперты издания подтвердили, что, как только они убрали эту функцию со смартфона Pixel 10 Pro, гаджет перестал требовать ежедневной подзарядки. А пока Smooth Display была включена, предупредительный значок батареи появлялся довольно часто. В то же время, отсутствие этой функции по факту ни на что не повлияло: специалисты не заметили особой разницы в просмотре видеоконтента.

В целом, без Smooth Display вполне можно обойтись, подводит итог издание. Ведь мало кому так уж критично важна частота обновления 120 Гц, чтобы жертвовать ради нее зарядом батареи.

