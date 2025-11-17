Краще вимкніть: одна функція на популярних смартфонах "з'їдає" заряд батареї

На сучасних смартфонах — наприклад, Google Pixel — дуже багато різних функцій, і всі заявлені як потрібні та корисні. Але це не завжди так. Буває, що замість користі функція приносить шкоду, а люди не можуть зрозуміти, що не так з їхніми телефонами.

Часто ми підключаємо ту чи іншу функцію, просто не розібравшись, як вона може вплинути на наш гаджет, попереджає androidpolice.com. Прикладом такого неоднозначного впливу наводять функцію Smooth Display на смартфонах Pixel 10 Pro. Зазвичай від неї чекають, що вона покращить якість відео, а насправді телефон просто починає швидше розряджатися.

Взагалі-то, Smooth Display — не така вже й нова функція, зазначає видання. Версія з частотою оновлення 90 Гц дебютувала ще в жовтні 2019 року на моделі Pixel 4, а нинішня версія з частотою оновлення 120 Гц вийшла в жовтні 2022-го на телефонах Pixel 7 Pro. По суті, Smooth Display — це спеціальне налаштування, яке має покращувати якість відео певного контенту шляхом збільшення частоти оновлення, навіть якщо цей контент не обов'язково доступний з такою частотою.

Відео дня

Саме для цього функцію і вмикають, — щоб вона забезпечувала швидший і плавніший перегляд відео на стрімінгових платформах, у соцмережах тощо. Але навіть у самому описі функції, під кнопкою-перемикачем у меню налаштувань "Дисплей і сенсорний екран", написано, що вона "збільшує витрату заряду батареї". Очевидно, не всі користувачі читають цей опис уважно.

Щоправда, багато корисних функцій впливають на заряд батареї, і від цього нікуди не дінешся, визнає видання. Але у випадку зі Smooth Display її вважали за краще просто позбутися, адже майже всі технічні посібники та експерти радять вимкнути її — якраз через те, що вона занадто швидко "садить" акумулятор. За деякими підрахунками, функція може розряджати ваш смартфон Pixel на 2% на годину. Це здається не таким вже й серйозним показником — але, якщо скласти всі години, які ви проводите за телефоном, різниця дійсно стане відчутною.

Експерти видання підтвердили, що, щойно вони прибрали цю функцію зі смартфона Pixel 10 Pro, ґаджет перестав вимагати щоденного підзаряджання. А поки Smooth Display було ввімкнено, попереджувальний значок батареї з'являвся досить часто. Водночас, відсутність цієї функції за фактом ні на що не вплинула: фахівці не помітили особливої різниці в перегляді відеоконтенту.

Загалом, без Smooth Display цілком можна обійтися, підбиває підсумок видання. Адже мало кому так вже критично важлива частота оновлення 120 Гц, щоб жертвувати заради неї зарядом батареї.

Раніше стало відомо, що новим смартфонам Pixel 10 не вистачає однієї корисної функції, яка могла б врятувати батарею. Мова про Battery Share, яка дозволяла користувачам ділитися зарядом свого телефону з тими, у кого він розрядився, і навіть давала можливість заряджати бездротові навушники.