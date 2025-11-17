Похож на украинского "Вампира": ВСУ уничтожили российский аналог дрона "Баба-яга" (видео)

Воины подразделения "Спалах" 28-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины поразили российский тяжелый дрон-бомбардировщик с помощью FPV-дрона.

Судя по обнародованному видео, ВСУ уничтожили российскую версию дрона типа "Баба Яга". БПЛА находился под маскировочной сеткой и был оснащен двумя 82-мм минометными минами. Соответствующие кадры появились в Telegram-канале подразделения.

Уничтожение дрона ВС РФ

"Друзья, имеем для вас действительно уникальную находку. Пожалуй, это едва ли не первое поражение вражеского средства такого класса — и оно уже в нашей коллекции" — сказано в публикации.

Как отмечает "Мілітарний", вражеский беспилотник визуально похож на украинский гексакоптер "Вампир", который уже давно используется для сброса боеприпасов на технику и укрепления оккупантов.

Дрон "Вампир" имеет шесть роторов, которые обеспечивают высокую подъемную силу и лучшую стабильность в полете. БПЛА весит более 30 кг и может поднимать грузы весом до 20 кг. Связь Starlink делает эти беспилотники устойчивыми к радиопомехам.

Напомним, в РФ используют название "Баба Яга" для обозначения украинских тяжелых дронов-бомбардировщиков, таких как "Кажан 620", "Вампир", R18 или модернизированные промышленные дроны DJI Matrice 300.

Напомним, в РФ используют название "Баба Яга" для обозначения украинских тяжелых дронов-бомбардировщиков, таких как "Кажан 620", "Вампир", R18 или модернизированные промышленные дроны DJI Matrice 300.