Схожий на українського "Вампіра": ЗСУ знищили російський аналог дрона "Баба-яга" (відео)

Воїни підрозділу "Спалах" 28-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України уразили російський важкий дрон-бомбардувальник за допомогою FPV-дрону.

Судячи з оприлюдненого відео, ЗСУ знищили російську версію дрона типу "Баба Яга". БПЛА знаходився під маскувальною сіткою та був оснащений двома 82-мм мінометними мінами. Відповідні кадри з’явилися у Telegram-каналі підрозділу.

Знищення дрона ЗС РФ

"Друзі, маємо для вас справді унікальну знахідку. Мабуть, це чи не перше ураження ворожого засобу такого класу — і воно вже в нашій колекції" — сказано в публікації.

Як зазначає "Мілітарний", ворожий безпілотник візуально схожий на український гексакоптер "Вампір", який вже давно використовується для скидання боєприпасів на техніку та укріплення окупантів.

Дрон "Вампір" має шість роторів, які забезпечують високу підйомну силу та кращу стабільність у польоті. БПЛА важить понад 30 кг та може піднімати вантажі вагою до 20 кг. Зв'язок Starlink робить ці безпілотники стійкими до радіоперешкод.

Нагадаємо, у РФ використовують назву "Баба Яга" для позначення українських важких дронів-бомбардувальників, таких як "Кажан 620", "Вампір", R18 чи модернізовані промислові дрони DJI Matrice 300.

Фокус також повідомляв, що у РФ заявили про створення новітнього високошвидкісного дрона-перехоплювача, призначеного для боротьби з українськими БПЛА-бомбардувальниками типу "Баба-яга".