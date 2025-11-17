Литиевые батареи канут в лету: новые натриевые батареи смогут их легко заменить

Литий-ионные аккумуляторы сегодня встречаются повсюду – и в электромобилях, и во всей бытовой технике. Но у них есть и уязвимость – чувствительность к низким температурам.

К тому же, литий – это достаточно дорогой материал, напоминает interestingengineering.com. А новый натрий-ионный аккумулятор пятого поколения от CATL, похоже, сможет обойти все эти проблемные моменты.

Китайская компания CATL вовсю работает над батареями нового уровня, напоминает издание, – например, она уже перешла к массовому производству литий-железо-фосфатных (LFP) ячеек пятого поколения. Такие аккумуляторы обеспечивают более высокую плотность энергии по сравнению со своими предшественниками, да еще и служат гораздо дольше.

Натрий-ионная батарея Naxtra

Эта натриевая платформа CATL как раз и была задумана так, чтобы снизить зависимость от лития, одновременно повышая безопасность и снижая вредные выбросы углерода. У аккумулятора Naxtra есть важное преимущество перед литиевыми "собратьями", – он обеспечивает надежную работу в условиях низких температур и таким образом становится более подходящим вариантом для электромобилей в условиях холода и высоких широт. Сама CATL тем временем заявляет, что пойдет еще дальше и не ограничится разработкой LFP и натрий-ионных аккумуляторов.

Відео дня

По информации издания, с января по сентябрь 2025 года на долю этой китайской компании приходилось уже больше трети (36,6%) всех установок аккумуляторов в мире. В октябре 2025-го CATL установила в Китае 36,14 гигаватт-часа общей емкости аккумуляторов для электромобилей (а это составляет 43% внутреннего рынка). Пока что преобладают все-таки тройные литий-ионные аккумуляторы (их доля составляла 72,79%), но постепенно все большую популярность приобретают и LFP-батареи (35,7%).

Что касается аккумуляторов CATL для электромобилей, то такие батареи уже работают на 20 млн электромобилей по всему миру

Ранее стало известно, что батарея CATL обеспечит прорыв для электрокаров. Речь шла о серии аккумуляторов Shenxing Pro. В нее вошли две модели: одна – со сроком службы 12 лет (примерно 1 млн километров пробега), и другая – со сверхбыстрой зарядкой, обеспечивающей запас хода в 478 км всего за 10 минут.