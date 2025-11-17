Літієві батареї кануть у лету: нові натрієві батареї зможуть їх легко замінити

Літій-іонні акумулятори сьогодні зустрічаються всюди — і в електромобілях, і в усій побутовій техніці. Але у них є і вразливість — чутливість до низьких температур.

До того ж, літій — це досить дорогий матеріал, нагадує interestingengineering.com. А новий натрій-іонний акумулятор п'ятого покоління від CATL, схоже, зможе обійти всі ці проблемні моменти.

Китайська компанія CATL щосили працює над батареями нового рівня, нагадує видання, — наприклад, вона вже перейшла до масового виробництва літій-залізо-фосфатних (LFP) осередків п'ятого покоління. Такі акумулятори забезпечують більш високу щільність енергії порівняно зі своїми попередниками, та ще й служать набагато довше.

Натрій-іонна батарея Naxtra

Ця натрієва платформа CATL якраз і була задумана так, щоб знизити залежність від літію, одночасно підвищуючи безпеку і знижуючи шкідливі викиди вуглецю. У акумулятора Naxtra є важлива перевага перед літієвими "побратимами", — він забезпечує надійну роботу в умовах низьких температур і таким чином стає більш підходящим варіантом для електромобілів в умовах холоду і високих широт. Сама CATL тим часом заявляє, що піде ще далі і не обмежиться розробкою LFP і натрій-іонних акумуляторів.

За інформацією видання, з січня по вересень 2025 року на частку цієї китайської компанії припадало вже більше третини (36,6%) усіх установок акумуляторів у світі. У жовтні 2025-го CATL встановила в Китаї 36,14 гігават-години загальної ємності акумуляторів для електромобілів (а це становить 43% внутрішнього ринку). Поки що переважають усе-таки потрійні літій-іонні акумулятори (їхня частка становила 72,79%), але поступово дедалі більшої популярності набувають і LFP-батареї (35,7%).

Що стосується акумуляторів CATL для електромобілів, то такі батареї вже працюють на 20 млн електромобілів по всьому світу

Раніше стало відомо, що батарея CATL забезпечить прорив для електрокарів. Йшлося про серію акумуляторів Shenxing Pro. До неї увійшли дві моделі: одна — з терміном служби 12 років (приблизно 1 млн кілометрів пробігу), та інша — з надшвидкою зарядкою, що забезпечує запас ходу в 478 км лише за 10 хвилин.