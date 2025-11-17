Электромобили будут заряжаться быстрее и работать дольше благодаря секретной технологии

Новая технология сделает аккумуляторы электромобилей более долговечными и выносливыми, так как они не будут перегреваться.

В ходе испытаний литий-железо-фосфатный аккумулятор LFP EV емкостью 100 кВт/ч сохранял температуру ниже 44,5 °C – гораздо ниже обычных пиковых значений быстрой зарядки в 56 °C, пишет interestingengineering.com. Обеспечить такой результат помогла технология Dectravalve, представленная британским стартапом Hydrohertz.

Новая технология дает батарее способность заряжаться очень быстро, увеличивая при этом ее запас хода, срок службы и безопасность. В отличие от традиционных подходов, при которых вся аккумуляторная батарея обрабатывается равномерно, Dectravalve обеспечивает точное многозонное управление тепловым режимом, позволяя оптимально нагревать или охлаждать отдельные модули батареи.

Відео дня

Dectravalve представляет собой систему клапанов, которая обеспечивает точное и независимое управление тепловой энергией в нескольких зонах через один вход, будь то отопление, охлаждение или рекуперация энергии (процесс возврата и повторного использования). Система Dectravalve может управлять четырьмя точками нагрева одновременно, направляя тепловую энергию именно туда, где она необходима в данный момент.

В ходе испытания сверхбыстрой зарядки LFP-батарея электромобиля, оснащенная Dectravalve, поддерживала температуру самого горячего элемента ниже 44,5 °C, и при этом разница температур во всем блоке составила всего 2,6 °C. Как уже было отмечено, в обычных условиях быстрой зарядки пиковая температура достигает 56 °C, а разница температур при этом превышает 12 °C.

Если речь о стандартной системе, то, когда температура ячеек превышает 50 °C, мощность зарядки необходимо снизить, чтобы предотвратить литирование (отложение металлического лития на поверхность анодного аккумулятора). А это, в свою очередь, приводит к более раннему прекращению быстрой зарядки и значительному увеличению общего времени зарядки. Но в случае с Dectravalve, которая обеспечивала стабильную пиковую эффективность даже при экстремальной нагрузке, оказалось, что время зарядки можно сократить до 68%. Таким образом, вместо 30 минут на зарядку в диапазоне 10–80% от 350-киловаттного зарядного устройства может уходить всего около 10 минут. Это приближает скорость зарядки электромобиля к скорости обычной заправки бензиновым или дизельным топливом.

Также стало известно, что литиевые аккумуляторы станут в разы дешевле и лучше. Речь шла о разработке аккумуляторов нового поколения на основе оксида лития-марганца.