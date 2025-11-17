Електромобілі заряджатимуться швидше і працюватимуть довше завдяки секретній технології

Нова технологія зробить акумулятори електромобілів довговічнішими і витривалішими, оскільки вони не будуть перегріватися.

Під час випробувань літій-залізо-фосфатний акумулятор LFP EV ємністю 100 кВт/год зберігав температуру нижче 44,5 °C — набагато нижчу від звичайних пікових значень швидкої зарядки в 56 °C, пише interestingengineering.com. Забезпечити такий результат допомогла технологія Dectravalve, представлена британським стартапом Hydrohertz.

Нова технологія дає батареї здатність заряджатися дуже швидко, збільшуючи при цьому її запас ходу, термін служби та безпеку. На відміну від традиційних підходів, за яких уся акумуляторна батарея обробляється рівномірно, Dectravalve забезпечує точне багатозонне керування тепловим режимом, даючи змогу оптимально нагрівати або охолоджувати окремі модулі батареї.

Dectravalve являє собою систему клапанів, яка забезпечує точне і незалежне управління тепловою енергією в декількох зонах через один вхід, чи то опалення, чи то охолодження, чи то рекуперація енергії (процес повернення і повторного використання). Система Dectravalve може керувати чотирма точками нагріву одночасно, спрямовуючи теплову енергію саме туди, де вона необхідна в даний момент.

Під час випробування надшвидкої зарядки LFP-батарея електромобіля, оснащена Dectravalve, підтримувала температуру найгарячішого елемента нижче 44,5 °C, і водночас різниця температур у всьому блоці становила лише 2,6 °C. Як уже було зазначено, у звичайних умовах швидкого заряджання пікова температура досягає 56 °C, а різниця температур при цьому перевищує 12 °C.

Якщо йдеться про стандартну систему, то, коли температура осередків перевищує 50 °C, потужність заряджання необхідно знизити, щоб запобігти літуванню (відкладенню металевого літію на поверхню анодного акумулятора). А це, своєю чергою, призводить до більш раннього припинення швидкого заряджання і значного збільшення загального часу заряджання. Але у випадку з Dectravalve, яка забезпечувала стабільну пікову ефективність навіть при екстремальному навантаженні, виявилося, що час заряджання можна скоротити до 68%. Таким чином, замість 30 хвилин на зарядку в діапазоні 10-80% від 350-кіловатного зарядного пристрою може витрачатися лише близько 10 хвилин. Це наближає швидкість заряджання електромобіля до швидкості звичайного заправлення бензиновим або дизельним паливом.

