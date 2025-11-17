Электромобили станут дешевле: создан новый твердотельный натриевый аккумулятор

Исследователи Западного университета Онтарио в Канаде разработали новую конструкцию твердотельного аккумулятора, которая потенциально может привести к созданию более дешевых, безопасных и более устойчивых систем хранения энергии.

В новом аккумуляторе дорогой и легковоспламеняющийся литий заменен на натрий, который является одним из самых распространенных элементов на Земле. Об этом пишет Interesting Engineering.

Как объясняют в издании, литий-ионные батареи, которые питают смартфоны, ноутбуки и электромобили зависят от редких материалов, которые необходимо добывать и перерабатывать. Они также представляют пожарную опасность из-за легковоспламеняющихся жидких электролитов.

В свою очередь твердотельные аккумуляторы используют твердые электролиты, которые являются более безопасными и дают более высокую плотность энергии. Несмотря на это, создание твердотельного натриевого аккумулятора, который может эффективно проводить ионы, было одной из самых сложных задач в материаловедении.

Чтобы решить эту проблему, ученые разработали новый твердый электролитный материал, состоящий из серы и хлора. Испытания показали высокую проводимость ионов натрия, а также превосходную термическую и механическую устойчивость.

По словам разработчиков, стабильность материала делает его идеальным для электромобилей, сетевых систем хранения энергии, а также портативной электроники.

"Натрия гораздо больше, и он дешевле, и если мы сможем заставить его работать в твердом состоянии электролита, он может быть дешевле, безопаснее и долговечнее", — отметил руководитель исследования Ян Чжао.

