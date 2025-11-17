Електромобілі стануть дешевшими: створено новий твердотільний натрієвий акумулятор

Дослідники Західного університету Онтаріо в Канаді розробили нову конструкцію твердотільного акумулятора, яка потенційно може призвести до створення дешевших, безпечніших та більш стійких систем зберігання енергії.

У новому акумуляторі дорогий та легкозаймистий літій замінено на натрій, який є одним з найпоширеніших елементів на Землі. Про це пише Interesting Engineering.

Як пояснюють у виданні, літій-іонні батареї, які живлять смартфони, ноутбуки та електромобілі залежать від рідкісних матеріалів, які необхідно видобувати та переробляти. Вони також становлять пожежну небезпеку через легкозаймисті рідкі електроліти.

Своєю чергою твердотільні акумулятори використовують тверді електроліти, які є безпечнішими та дають вищу щільність енергії. Попри це, створення твердотільного натрієвого акумулятора, який може ефективно проводити іони, було одним із найскладніших завдань у матеріалознавстві.

Відео дня

Щоб розв’язати цю проблему, вчені розробили новий твердий електролітний матеріал, що складається з сірки та хлору. Випробування показали високу провідність іонів натрію, а також чудову термічну та механічну стійкість.

Важливо

Цинкові батареї замінять літієві: чому вони кращі та дешевші за звичні акумулятори (фото)

За словами розробників, стабільність матеріалу робить його ідеальним для електромобілів, мережевих систем зберігання енергії, а також портативної електроніки.

"Натрію набагато більше, і він дешевший, і якщо ми зможемо змусити його працювати у твердому стані електроліту, він може бути дешевшим, безпечнішим і довговічнішим", – наголосив керівник дослідження Ян Чжао.

Нагадаємо, британська компанія Hydrohertz представила технологію охолодження, яка скоротить час зарядки електромобілів до 10 хвилин, а також збільшить їхній запас ходу і термін служби акумулятора.

Фокус також повідомляв, що вчені з Університету Іллінойсу в Урбана-Шампейн знайшли новий спосіб видобування літію з відпрацьованих акумуляторів з використанням електрохімічного процесу відновлення.