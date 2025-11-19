iPhone или Samsung: эксперты назвали смартфон с самым лучшим дисплеем, и ответ удивил (фото)

Одна из первых вещей, на которые обращают внимание люди при покупке нового смартфона, – это его дисплей. Казалось бы, у всех современных телефонов экраны одинаковые – большие, четкие, отлично передающие цвет. Но есть и различия, и их не так просто заметить.

Яркость и долговечность – это две характеристики, которые еще есть куда улучшать, отмечает phonearena.com. Эксперты издания сравнили по этим критериям три флагманских смартфона – iPhone 17 Pro Max, OnePlus 15 и Galaxy S25 Ultra. Результат удивил самих тестировщиков.

Дисплей с защитой Corning Gorilla Armor и антибликовым покрытием DX – главная фишка телефонов Galaxy S25 Ultra. Тут даже Apple уступает со своей новой моделью iPhone 17 Pro Max. А вот китайский OnePlus 15 неожиданно продемонстрировал довольно яркие результаты.

Яркость и APL

Измерения яркости всегда привязаны к APL (среднему уровню изображения), поясняют специалисты, – так как телефоны достигают максимальной яркости при смешанном контенте, а не при полноэкранном белом (составляющем 100% APL).

Обычно используется измерение 20% APL, так как оно считается наиболее приближенным к тому, как выглядит экран в большинстве сценариев при обычном использовании.

По итогу теста 20% APL оказалось, что панель OnePlus 15 становится почти на 30% ярче, чем у iPhone 17 Pro Max, и почти на 50% ярче, чем у Galaxy S25 Ultra.

Но эксперты на этом не остановились и решили проверить результат и в практическом применении – ведь все эти цифры "начинают терять свой смысл, когда на экран падает прямой свет".

Слева направо: Phone 17 Pro Max, OnePlus 15, Galaxy S25 Ultra Фото: phonearena.com

Как подчеркивают тестировщики, яркость дисплея действительно имеет значение. Чем ярче экран, тем легче видеть сквозь отражения в нем, но яркость не всегда может дать желаемый результат. Даже при тусклом освещении видно, что антибликовое покрытие Galaxy S25 Ultra и iPhone 17 Pro Max дает большое преимущество в плане видимости. Хотя на OnePlus 15 на максимальной яркости все еще виден крупный блик, а на iPhone 17 Pro Max – даже несколько бликов, хоть и довольно блеклых, но на S25 Ultra блики полностью исчезли.

Потом эксперты посмотрели на телефоны снова уже под другим углом.

Слева направо: iPhone 17 Pro Max, OnePlus 15, Galaxy S25 Ultra

Как видно на снимке, iPhone 17 Pro Max отлично справляется с уменьшением бликов, а их отсутствие у OnePlus 15 вообще поразило участников эксперимента. Тем не менее, единственный телефон, на котором можно что-то разглядеть под таким углом, – это все-таки S25 Ultra.

Правда, и к антибликовому покрытию есть свои замечания. Некоторые пользователи заявляли, что со временем оно изнашивается и уже через год теряет свои свойства. К тому же, все вообще бывает намного проще, – чтобы избежать отражения на дисплее, можно просто повернуть телефон под другим углом.

Но факт остается фактом: антибликовое покрытие – не просто рекламный трюк Samsung, оно реально работает, и такого эффекта нельзя добиться, просто сделав дисплей очень ярким (как пока что поступают разработчики OnePlus).

