iPhone або Samsung: експерти назвали смартфон із найкращим дисплеєм, і відповідь здивувала (фото)
Одна з перших речей, на які звертають увагу люди під час купівлі нового смартфона, — це його дисплей. Здавалося б, у всіх сучасних телефонів екрани однакові — великі, чіткі, відмінно передають колір. Але є й відмінності, і їх не так просто помітити.
Яскравість і довговічність — це дві характеристики, які ще є куди покращувати, зазначає phonearena.com. Експерти видання порівняли за цими критеріями три флагманські смартфони — iPhone 17 Pro Max, OnePlus 15 і Galaxy S25 Ultra. Результат здивував самих тестувальників.
Дисплей із захистом Corning Gorilla Armor і покриттям антивідблиску DX — головна фішка телефонів Galaxy S25 Ultra. Тут навіть Apple поступається зі своєю новою моделлю iPhone 17 Pro Max. А ось китайський OnePlus 15 несподівано продемонстрував досить яскраві результати.
Яскравість і APL
Вимірювання яскравості завжди прив'язані до APL (середнього рівня зображення), пояснюють фахівці, — оскільки телефони досягають максимальної яскравості за змішаного контенту, а не за повноекранного білого (який становить 100% APL).
Зазвичай використовують вимірювання 20% APL, оскільки його вважають найбільш наближеним до того, який вигляд має екран у більшості сценаріїв під час звичайного використання.
За підсумком тесту 20% APL виявилося, що панель OnePlus 15 стає майже на 30% яскравішою, ніж у iPhone 17 Pro Max, і майже на 50% яскравішою, ніж у Galaxy S25 Ultra.
Але експерти на цьому не зупинилися і вирішили перевірити результат і в практичному застосуванні — адже всі ці цифри "починають втрачати свій сенс, коли на екран падає пряме світло".
Як підкреслюють тестувальники, яскравість дисплея дійсно має значення. Що яскравіший екран, то легше бачити крізь відображення в ньому, але яскравість не завжди може дати бажаний результат. Навіть за тьмяного освітлення видно, що антивідблискове покриття Galaxy S25 Ultra та iPhone 17 Pro Max дає велику перевагу в плані видимості. Хоча на OnePlus 15 на максимальній яскравості все ще видно великий відблиск, а на iPhone 17 Pro Max — навіть кілька відблисків, хоч і досить бляклих, але на S25 Ultra відблиски повністю зникли.
Потім експерти подивилися на телефони знову вже під іншим кутом.
Як видно на знімку, iPhone 17 Pro Max відмінно справляється зі зменшенням відблисків, а їх відсутність у OnePlus 15 взагалі вразила учасників експерименту. Проте єдиний телефон, на якому можна щось розгледіти під таким кутом, — це все-таки S25 Ultra.
Щоправда, і до покриття антивідблиску є свої зауваження. Деякі користувачі заявляли, що з часом воно зношується і вже через рік втрачає свої властивості. До того ж, усе взагалі буває набагато простіше, — щоб уникнути відображення на дисплеї, можна просто повернути телефон під іншим кутом.
Але факт залишається фактом: покриття антивідблиску — не просто рекламний трюк Samsung, воно реально працює, і такого ефекту не можна домогтися, просто зробивши дисплей дуже яскравим (як поки що роблять розробники OnePlus).
