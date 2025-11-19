iPhone або Samsung: експерти назвали смартфон із найкращим дисплеєм, і відповідь здивувала (фото)

Одна з перших речей, на які звертають увагу люди під час купівлі нового смартфона, — це його дисплей. Здавалося б, у всіх сучасних телефонів екрани однакові — великі, чіткі, відмінно передають колір. Але є й відмінності, і їх не так просто помітити.

Яскравість і довговічність — це дві характеристики, які ще є куди покращувати, зазначає phonearena.com. Експерти видання порівняли за цими критеріями три флагманські смартфони — iPhone 17 Pro Max, OnePlus 15 і Galaxy S25 Ultra. Результат здивував самих тестувальників.

Дисплей із захистом Corning Gorilla Armor і покриттям антивідблиску DX — головна фішка телефонів Galaxy S25 Ultra. Тут навіть Apple поступається зі своєю новою моделлю iPhone 17 Pro Max. А ось китайський OnePlus 15 несподівано продемонстрував досить яскраві результати.

Яскравість і APL

Вимірювання яскравості завжди прив'язані до APL (середнього рівня зображення), пояснюють фахівці, — оскільки телефони досягають максимальної яскравості за змішаного контенту, а не за повноекранного білого (який становить 100% APL).

Відео дня

Зазвичай використовують вимірювання 20% APL, оскільки його вважають найбільш наближеним до того, який вигляд має екран у більшості сценаріїв під час звичайного використання.

За підсумком тесту 20% APL виявилося, що панель OnePlus 15 стає майже на 30% яскравішою, ніж у iPhone 17 Pro Max, і майже на 50% яскравішою, ніж у Galaxy S25 Ultra.

Але експерти на цьому не зупинилися і вирішили перевірити результат і в практичному застосуванні — адже всі ці цифри "починають втрачати свій сенс, коли на екран падає пряме світло".

Зліва направо: Phone 17 Pro Max, OnePlus 15, Galaxy S25 Ultra Фото: phonearena.com

Як підкреслюють тестувальники, яскравість дисплея дійсно має значення. Що яскравіший екран, то легше бачити крізь відображення в ньому, але яскравість не завжди може дати бажаний результат. Навіть за тьмяного освітлення видно, що антивідблискове покриття Galaxy S25 Ultra та iPhone 17 Pro Max дає велику перевагу в плані видимості. Хоча на OnePlus 15 на максимальній яскравості все ще видно великий відблиск, а на iPhone 17 Pro Max — навіть кілька відблисків, хоч і досить бляклих, але на S25 Ultra відблиски повністю зникли.

Потім експерти подивилися на телефони знову вже під іншим кутом.

Зліва направо: iPhone 17 Pro Max, OnePlus 15, Galaxy S25 Ultra

Як видно на знімку, iPhone 17 Pro Max відмінно справляється зі зменшенням відблисків, а їх відсутність у OnePlus 15 взагалі вразила учасників експерименту. Проте єдиний телефон, на якому можна щось розгледіти під таким кутом, — це все-таки S25 Ultra.

Щоправда, і до покриття антивідблиску є свої зауваження. Деякі користувачі заявляли, що з часом воно зношується і вже через рік втрачає свої властивості. До того ж, усе взагалі буває набагато простіше, — щоб уникнути відображення на дисплеї, можна просто повернути телефон під іншим кутом.

Але факт залишається фактом: покриття антивідблиску — не просто рекламний трюк Samsung, воно реально працює, і такого ефекту не можна домогтися, просто зробивши дисплей дуже яскравим (як поки що роблять розробники OnePlus).

Раніше стало відомо, які смартфони Samsung Galaxy рекомендують купувати експерти у 2025 році. Найкращим камерофоном у тому списку було визнано Galaxy S25 Ultra.