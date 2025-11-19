О солнечных панелях можно будет забыть: эксперты бьют тревогу из-за дефицита важных компонентов

Исследователи проанализировали взаимосвязь между критически важным сырьем (CRM) и возобновляемыми источниками энергии, обнаружив, что трудности с получением материалов влияют на производство солнечных панелей и электромобилей.

Дефицит кремния, алюминия и лития, а также сложность их добычи, могут препятствовать развитию солнечной энергетики. Это один из главных выводов исследования, проведенного учеными из Института INGENIO, Политехнического университета Валенсии (UPV), Римского университета, Лондонского университета и Университета Валенсии, пишет Tech Xplore.

В своей статье ученые определили важнейшие сырьевые материалы в зеленых технологиях. За кремнием, алюминием и литием следуют медь, никель, цинк, магний, редкоземельные элементы, металлы платиновой группы и кобальт.

Эти материалы являются ключевыми в технологиях, связанных с электроэнергией, накоплением энергии, покрытиями ветровых турбин, двигателями электромобилей, различными технологиями смягчения изменения климата и аккумуляторами.

"Главной целью этой статьи было проверить жизнеспособность зеленого перехода, учитывая двойную роль, которую играют страны, либо как разработчики зеленых технологий, либо как поставщики критически важного сырья", — отметил исследователь INGENIO Давиде Консоли.

Согласно исследованию, больше всего зависят от этого сырья зависят Россия, Австралия, Тайвань и Япония, поскольку их экономики в значительной степени связаны с переработкой или производством компонентов на основе этих материалов.

В статье также подчеркивается разрыв между европейскими странами с высокой степенью зависимости от критически важных материалов, но недостаточными поставками, такими как Австрия, Чешская Республика, Швейцария и Португалия.

В свою очередь такие страны, как Испания, Германия и Франция, имеют более высокое производство определенных критически важных материалов и одновременно демонстрируют меньшую технологическую зависимость от них благодаря более диверсифицированному технологическому развитию.

Одним из главных выводов исследования является разрыв между странами-производителями CRM, такими как Чили, Аргентина, Демократическая Республика Конго и Индия, и наиболее инновационными странами в области зеленых технологий, такими как США, Германия и Япония.

"Исследование подчеркивает необходимость не только политики, которая способствует международному сотрудничеству со странами-производителями с ограниченным инновационным потенциалом, но и политики, направленной на решение рисков поставки CRM и поощряет устойчивое развитие горнодобывающих практик", — отметил Консоли.

В итоге ученые отметили, сегодня существует насущная необходимость в расширении возможностей переработки и повторного использования критически важного сырья.

