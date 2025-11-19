Про сонячні панелі можна буде забути: експерти б'ють на сполох через дефіцит важливих компонентів

Дослідники проаналізували взаємозв'язок між критично важливою сировиною (CRM) та відновлювальними джерелами енергії, виявивши, що труднощі з отриманням матеріалів впливають на виробництво сонячних панелей та електромобілів.

Дефіцит кремнію, алюмінію та літію, а також складність їх видобутку, можуть перешкоджати розвитку сонячної енергетики. Це один з головних висновків дослідження, проведеного вченими з Інституту INGENIO, Політехнічного університету Валенсії (UPV), Римського університету, Лондонського університету та Університету Валенсії, пише Tech Xplore.

У своїй статті вчені визначили найважливіші сировинні матеріали у зелених технологіях. За кремнієм, алюмінієм та літієм йдуть мідь, нікель, цинк, магній, рідкісноземельні елементи, метали платинової групи та кобальт.

Ці матеріали є ключовими в технологіях, пов'язаних з електроенергією, накопиченням енергії, покриттями вітрових турбін, двигунами електромобілів, різними технологіями пом'якшення зміни клімату та акумуляторами.

Відео дня

"Головною метою цієї статті було перевірити життєздатність зеленого переходу, враховуючи подвійну роль, яку відіграють країни, або як розробники зелених технологій, або як постачальники критично важливої сировини", — зазначив дослідник INGENIO Давіде Консолі.

Згідно з дослідженням, найбільше залежать від цієї сировини залежать Росія, Австралія, Тайвань та Японія, оскільки їхні економіки значною мірою пов’язані з переробкою або виробництвом компонентів на основі цих матеріалів.

У статті також підкреслюється розрив між європейськими країнами з високим ступенем залежності від критично важливих матеріалів, але недостатніми постачаннями, такими як Австрія, Чеська Республіка, Швейцарія та Португалія.

Своєю чергою такі країни, як Іспанія, Німеччина та Франція, мають вище виробництво певних критично важливих матеріалів і водночас демонструють меншу технологічну залежність від них завдяки більш диверсифікованому технологічному розвитку.

Важливо

У Китаї придумали, чим замінити звичайні сонячні панелі: це виявилося дешево і просто

Одним з головних висновків дослідження є розрив між країнами-виробниками CRM, такими як Чилі, Аргентина, Демократична Республіка Конго та Індія, та найбільш інноваційними країнами в галузі зелених технологій, такими як США, Німеччина та Японія.

"Дослідження підкреслює необхідність не лише політики, яка сприяє міжнародній співпраці з країнами-виробниками з обмеженим інноваційним потенціалом, але й політики, яка спрямована на вирішення ризиків постачання CRM та заохочує сталий розвиток гірничодобувних практик", — наголосив Консолі.

У підсумку вчені наголосили, сьогодні існує нагальна потреба в розширенні можливостей переробки та повторного використання критично важливої ​​сировини.

Нагадаємо, міжнародна дослідницька провела випробування перовскітних сонячних панелей, продемонструвавши зв'язок між їхньою ефективністю та експлуатаційними умовами.

Фокус також повідомляв, що у Бельгії будується електростанція з сонячними панелями, які виробляють не тільки електроенергію, але й водень.