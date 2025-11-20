У флагманского смартфона OnePlus нашли досадный недостаток: что не понравилось экспертам (фото)

Китайский бренд OnePlus делает одни из лучших Android-смартфонов и то и дело удивляет пользователей необычным дизайном и мощными батареями своих гаджетов. OnePlus 15 считается флагманским телефоном, и тем более обидно, что кое в чем он показывает себя не с лучшей стороны.

Смартфон OnePlus 15 не раз попадал в рейтинги самых достойных Android-устройств, отмечает zdnet.com. У него и прекрасные камеры, и большое время автономной работы, и грамотные инструменты искусственного интеллекта. Но есть и откровенно сомнительные решения, которые портят впечатление.

Издание ссылается на мнение экспертов и называет несколько таких неблагоприятных моментов.

Быстрый запуск камеры

Долгое время стандартным способом быстрого запуска камеры на Android-смартфоне было двойное нажатие кнопки питания. Некоторые китайские производители не поддерживают эту функцию, и на OnePlus 15 она не включена по умолчанию. Функцию можно включить в настройках таким образом:

Откройте "Настройки" -> "Специальные возможности и удобство" -> "Кнопка питания" -> дважды нажмите кнопку питания, а затем нажмите "Камера".

Но и тут не все так просто. Если вы выключите и снова включите телефон с этой включенной опцией, она опять выключится после перезагрузки. Причем представители OnePlus подтвердили, что это ошибка, и что настройка должна быть сохранена. Тем не менее, пока непонятно, будет ли функция все-таки доступна по умолчанию, когда ошибку исправят. Проясняющих комментариев от OnePlus пока не было.

Быстрая зарядка

OnePlus 15 оснащен огромным аккумулятором емкостью 7300 мАч, и это действительно очень смелая заявка. Ведь при всем при том, это еще и достаточно тонкий телефон, а обычно супермощные гаджеты не отличаются изяществом.

Быстрая зарядка – тоже сильная сторона OnePlus. Пользователи говорят, что успевают зарядить телефон как минимум на 50%, пока собираются утром на работу.

Смартфон OnePlus 15 Фото: Wired

Но теперь у OnePlus появилась новая настройка в меню аккумулятора. По умолчанию телефон уже не будет заряжаться так быстро. С одной стороны, это хорошо, ведь быстрая зарядка может "сажать" аккумулятор сильнее, чем обычная. Но, с другой стороны, экспертам кажется нелогичным отключать по умолчанию одну из самых популярных настроек смартфона.

Чтобы включить опцию быстрой зарядки, перейдите в "Настройки" -> "Аккумулятор" -> "Настройки зарядки" и включите "Интеллектуальную быструю зарядку".

Тонкие рамки

Еще один момент, которым производители очень гордятся, – это сверхтонкие рамки OnePlus 15 (всего 1,15 мм по периметру телефона).

Android-смартфон OnePlus 15 Фото: expertreviews.co.uk

Тут тоже двойственное впечатление – отсутствие рамки, конечно, выглядит стильно, но есть и свой недостаток, который проявляется во время простых игр вроде Paper.io 2. Проблема, с которой я сталкиваются некоторые пользователи, заключается в том, что, когда человек держит телефон в руке, его палец начинает задевать самый низ экрана, и телефон из-за этого не может распознавать прикосновения к другим частям дисплея. Такое "фантомное касание" иногда наблюдается и при попытке сделать фотографию или селфи.

Ранее стало известно, какие модели попали в топ-5 лучших смартфонов октября 2025 года. В престижном рейтинге, вместе с другими китайскими смартфонами, оказался и OnePlus 15.