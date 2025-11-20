У флагманського смартфона OnePlus знайшли прикрий недолік: що не сподобалося експертам (фото)

Китайський бренд OnePlus робить одні з найкращих Android-смартфонів і раз у раз дивує користувачів незвичайним дизайном і потужними батареями своїх гаджетів. OnePlus 15 вважається флагманським телефоном, і тим більше прикро, що в дечому він показує себе не з кращого боку.

Смартфон OnePlus 15 не раз потрапляв у рейтинги найдостойніших Android-пристроїв, зазначає zdnet.com. У нього і прекрасні камери, і великий час автономної роботи, і грамотні інструменти штучного інтелекту. Але є і відверто сумнівні рішення, які псують враження.

Видання посилається на думку експертів і називає кілька таких несприятливих моментів.

Швидкий запуск камери

Довгий час стандартним способом швидкого запуску камери на Android-смартфоні було подвійне натискання кнопки живлення. Деякі китайські виробники не підтримують цю функцію, і на OnePlus 15 вона не ввімкнена за замовчуванням. Функцію можна ввімкнути в налаштуваннях таким чином:

Відкрийте "Налаштування" -> "Спеціальні можливості та зручність" -> "Кнопка живлення" -> двічі натисніть кнопку живлення, а потім натисніть "Камера".

Але й тут не все так просто. Якщо ви вимкнете і знову ввімкнете телефон з цією ввімкненою опцією, вона знову вимкнеться після перезавантаження. Причому представники OnePlus підтвердили, що це помилка, і що налаштування має бути збережено. Проте, поки незрозуміло, чи буде функція все-таки доступна за замовчуванням, коли помилку виправлять. Прояснюючих коментарів від OnePlus поки не було.

Швидка зарядка

OnePlus 15 оснащений величезним акумулятором ємністю 7300 мАг, і це дійсно дуже смілива заявка. Адже при всьому при тому, це ще й досить тонкий телефон, а зазвичай суперпотужні гаджети не вирізняються витонченістю.

Швидка зарядка — теж сильна сторона OnePlus. Користувачі кажуть, що встигають зарядити телефон як мінімум на 50%, поки збираються вранці на роботу.

Смартфон OnePlus 15 Фото: Wired

Але тепер у OnePlus з'явилося нове налаштування в меню акумулятора. За замовчуванням телефон уже не буде заряджатися так швидко. З одного боку, це добре, адже швидка зарядка може "садити" акумулятор сильніше, ніж звичайна. Але, з іншого боку, експертам здається нелогічним відключати за замовчуванням одне з найпопулярніших налаштувань смартфона.

Щоб увімкнути опцію швидкого заряджання, перейдіть у "Налаштування" -> "Акумулятор" -> "Налаштування заряджання" і ввімкніть "Інтелектуальне швидке заряджання".

Тонкі рамки

Ще один момент, яким виробники дуже пишаються, — це надтонкі рамки OnePlus 15 (всього 1,15 мм по периметру телефону).

Android-смартфон OnePlus 15 Фото: expertreviews.co.uk

Тут теж двоїсте враження — відсутність рамки, звісно, має стильний вигляд, але є і свій недолік, який проявляється під час простих ігор на кшталт Paper.io 2. Проблема, з якою стикаються деякі користувачі, полягає в тому, що, коли людина тримає телефон у руці, її палець починає зачіпати найнижчий край екрана, і телефон через це не може розпізнавати дотики до інших частин дисплея. Такий "фантомний дотик" іноді спостерігається і під час спроби зробити фотографію або селфі.

Раніше стало відомо, які моделі потрапили в топ-5 найкращих смартфонів жовтня 2025 року. У престижному рейтингу, разом з іншими китайськими смартфонами, опинився і OnePlus 15.