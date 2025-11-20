Европа "не готова" к войне дронов: в ЕС рассказали, какие страны могут стать целью РФ

Европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что Европа "не готова" к уровню войны с помощью беспилотников, к которому готовится Российская Федерация.

Балтийский регион может стать приоритетной целью, если Россия решит испытать НАТО. Об этом Андрюс Кубилюс сказал на открытии конференции "Защита Балтии 2025" в Вильнюсе, передает DroneLife.

Как объясняют в издании, "Защита Балтии 2025" — это встреча высокого уровня, посвященная урокам войны, полученным Украиной. Программа объединяет военных лидеров, должностных лиц Европейской Комиссии, оборонных аналитиков и представителей индустрии дронов и борьбы с ними.

Главной темой встречи в Вильнюсе является необходимость интеграции украинского потенциала в европейское оборонное планирование. Кубилюс отметил, что Украина стала важным источником реальных знаний о войне с использованием беспилотников. Он также предположил, что после завершения войны украинские военные могут помочь поддерживать оборону в Литве и других странах Балтии.

Согласно собственным оценкам Европейской комиссии, РФ может попытаться атаковать НАТО в течение двух-четырех лет. Это сообщение от нескольких разведывательных источников согласуются с комментариями, сделанными во время мероприятия в Вильнюсе.

Кубилюс заявил, что уже совсем скоро РФ, вероятно, сможет производить несколько миллионов дронов в год. При этом представители оборонных ведомств ЕС утверждают, что континент еще не имеет производственных мощностей или интегрированных систем управления, необходимых для противодействия массовой угрозе БПЛА.

Учитывая это, члены НАТО в странах Балтии и Северной Европы призвали к созданию многоуровневой системы обороны, которая будет включать сенсоры, радар, объединенные системы контроля воздушного пространства с помощью искусственного интеллекта, платформы радиоэлектронной борьбы и проверенные средства точечной обороны.

Напомним, в Польше заявили о намерении создать национальную систему обороны от дронов в течение нескольких месяцев, не дожидаясь застопоренную инициативу "Стана дронов" от Европейского союза.

Фокус также сообщал, что правительство Британии объявило стратегию, согласно которой 40% военных запасов должны составлять дешевые FPV-дроны, однако в процессе реализации плана возник ряд проблем.