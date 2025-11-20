Європа "не готова" до війни дронів: у ЄС розповіли, які країни можуть стать ціллю РФ

Європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що Європа «не готова» до рівня війни за допомогою безпілотників, до якого готується Російська Федерація.

Балтійський регіон може стати пріоритетною ціллю, якщо Росія вирішить випробувати НАТО. Про це Андрюс Кубілюс сказав на відкритті конференції "Захист Балтії 2025" у Вільнюсі, передає DroneLife.

Як пояснюють у виданні, "Захист Балтії 2025" – це зустріч високого рівня, присвячена урокам війни, отриманим Україною. Програма об’єднує військових лідерів, посадовців Європейської Комісії, оборонних аналітиків та представників індустрії дронів та боротьби з ними.

Головною темою зустрічі у Вільнюсі є необхідність інтеграції українського потенціалу в європейське оборонне планування. Кубілюс зазначив, що Україна стала важливим джерелом реальних знань про війну з використанням безпілотників. Він також припустив, що після завершення війни українські військові можуть допомогти підтримувати оборону в Литві та інших країнах Балтії.

Згідно з власними оцінками Європейської комісії, РФ може спробувати атакувати НАТО протягом двох-чотирьох років. Ц повідомлення від кількох розвідувальних джерел узгоджуються з коментарями, зробленими під час заходу у Вільнюсі.

Кубілюс заявив, що вже зовсім скоро РФ, ймовірно, зможе виробляти кілька мільйонів дронів на рік. При цьому представники оборонних відомств ЄС стверджують, що континент ще не має виробничих потужностей або інтегрованих систем управління, необхідних для протидії масовій загрозі БПЛА.

Зважаючи на це, члени НАТО в країнах Балтії та Північної Європи закликали до створення багаторівневої системи оборони, яка включатиме сенсори, радар, об'єднані системи контролю повітряного простору за допомогою штучного інтелекту, платформи радіоелектронної боротьби та перевірені засоби точкової оборони.

Нагадаємо, у Польщі заявили про намір створити національну систему оборони від дронів протягом кількох місяців, не чекаючи на застопорену ініціативу "Стана дронів" від Європейського союзу.

Нагадаємо, у Польщі заявили про намір створити національну систему оборони від дронів протягом кількох місяців, не чекаючи на застопорену ініціативу "Стана дронів" від Європейського союзу.