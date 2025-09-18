Спроба Британії озброїтися дронами за взірцем України провалилася: в чому причина

Уряд Великої Британії оголосив стратегію, згідно з якою 40% військових запасів повинні становити «одноразові» системи, включаючи дешеві ударні FPV-дрони.

Державний секретар Уельсу Джо Стівенс оголосив про інвестиції у розмірі 700 мільйонів фунтів стерлінгів у виробництво дронів по всій Великій Британії. Попри це, Міністерство оборони ще не розмістило значних замовлень, пише The Telegraph.

Кілька галузевих інсайдерів та невеликих оборонних компаній зазначили, що досягненню мети заважають бюрократичні процедури. До прикладу, менші виробники дронів іноді не могли брати участь у тендерах на державні контракти через високі вимоги до річного доходу.

"На початку літа ми розглядали можливість оснастити армію невеликими дронами за максимальною ціною 4000 фунтів стерлінгів. Вони встановили мінімальну вимогу до доходу в 26 мільйонів фунтів стерлінгів, що є абсолютним божевіллям", — розповів Джастін Хеджес, головний виконавчий директор оборонної компанії Prevail Partners, яка виступає посередником між українськими компаніями та британським виробництвом.

Тобі Таунроу Фото: The Telegraph

Співзасновник компанії Drone Evolution Тобі Таунроу додав, що вимога щодо обороту у 20 мільйонів фунтів стерлінгів означатиме, що його компанії доведеться співпрацювати з великою "першокласною" фірмою, щоб взяти участь у тендері.

У Великій Британії також заборонено запускати дрон за межі видимості (близько 500 м) без спеціальних дорогих дозволів. Щоб як слід протестувати свої FPV-дрони, Drone Evolution доправляла їх аж до лісу в Латвії.

10-дюймовий дрон від Drone Evolution Фото: The Telegraph

За даними видання, одна компанія, яка хотіла випробувати морський дрон, отримала повідомлення від Управління військової авіації, що судно повинно бути пристебнуте ременями безпеки, незважаючи на відсутність екіпажу.

Колишній депутат від Консервативної партії Бен Воллес зазначив, що британський міністр оборони має право змінювати "Закон про управління повітряним рухом". За його словами, зараз саме час зробити це.

У виданні також зазначили, що міністр оборони Джон Гілі визнав необхідність змін, виступаючи на виставці DSEI в Лондоні. Він заявив про прагнення побудувати радикально інші відносини з промисловістю та розв’язати проблему "повільних, складних, марнотратних" державних закупівель.

"Нам потрібно більше довіри, нам потрібно більше ризику", – сказав Лінус Терхорст з британського аналітичного центру RUSI.

Нагадаємо, армія США у партнерстві з Королівським флотом Великої Британії випробувала у Південній Кореї новий тяжкий дрон Malloy Т-150.

Фокус також повідомляв, що Україна могла отримати від Rheinmetall таємничий дрон FV-014, нещодавно представлений на виставці DSEI в Лондоні.