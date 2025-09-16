Вирішить давні проблеми: військові протестували новітній тяжкий БПЛА Malloy T-150

Армія США у партнерстві з Королівським флотом Великої Британії випробувала у Південній Кореї новий безпілотний літальний апарат Malloy Т-150, який, як стверджується, може здійснити революцію в операціях на передовій.

Дрони Malloy Т-150 здатні пришвидшити транспортування боєприпасів до підрозділів на полі бою, а також полегшити евакуацію поранених солдатів. Для американських та британських військових ці місії часто пов'язані зі значними труднощами, пише SSBCrack News.

"Поповнення запасів у масштабних бойових умовах залишається одним із наших найбільших викликів", – сказав підполковник Роберт Макдоноу.

В ході випробувань безпілотник Т-150 продемонстрував здатність ефективно перевозити різні типи вантажів на заплановані оперативні відстані та реагувати на швидкі запити на підтримку. Планування заходу тривало шість тижнів і включало ретельну координацію управління повітряним простором.

Окрім логістичної підтримки, в ході випробувань була проведена оцінка механізмів медичного постачання. Американський офіцер Раян Шонвульф зазначив, що розгортання дронів може скоротити час, необхідний для поповнення запасів медичних підрозділів на передовій критично важливими медичними матеріалами.

"Ці спільні навчання тут, у Південній Кореї, є видатними. Вони дозволяють нам діяти в новому середовищі, практикуватися в перенесенні різних видів постачання та інтегруватися з американськими силами, оскільки ми тестуємо концепції переміщення особового складу та навіть евакуації поранених за допомогою безпілотників", — додав лейтенант Королівських ВМС Джеймс Кулінг.

