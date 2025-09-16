Решит давние проблемы: военные протестировали новейший тяжелый БПЛА Malloy T-150

Армия США в партнерстве с Королевским флотом Великобритании испытала в Южной Корее новый беспилотный летательный аппарат Malloy Т-150, который, как утверждается, может произвести революцию в операциях на передовой.

Дроны Malloy Т-150 способны ускорить транспортировку боеприпасов в подразделения на поле боя, а также облегчить эвакуацию раненых солдат. Для американских и британских военных эти миссии часто связаны со значительными трудностями, пишет SSBCrack News.

"Пополнение запасов в масштабных боевых условиях остается одним из наших самых больших вызовов", — сказал подполковник Роберт Макдоноу.

В ходе испытаний беспилотник Т-150 продемонстрировал способность эффективно перевозить различные типы грузов на запланированные оперативные расстояния и реагировать на быстрые запросы на поддержку. Планирование мероприятия длилось шесть недель и включало тщательную координацию управления воздушным пространством.

Кроме логистической поддержки, в ходе испытаний была проведена оценка механизмов медицинского снабжения. Американский офицер Райан Шонвульф отметил, что развертывание дронов может сократить время, необходимое для пополнения запасов медицинских подразделений на передовой критически важными медицинскими материалами.

"Эти совместные учения здесь, в Южной Корее, являются выдающимися. Они позволяют нам действовать в новой среде, практиковаться в переносе различных видов снабжения и интегрироваться с американскими силами, поскольку мы тестируем концепции перемещения личного состава и даже эвакуации раненых с помощью беспилотников", — добавил лейтенант Королевских ВМС Джеймс Кулинг.

Напомним, в Украине представили многофункциональный наземный роботизированный комплекс VATAG, способный выполнять как логистические, так и боевые задачи.

Фокус также сообщал, что американская компания WISPR Systems объявила о запуске новейших моделей своей флагманской платформы дронов SkyScout.