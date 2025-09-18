Попытка Британии вооружиться дронами по примеру Украины провалилась: в чем причина

Правительство Великобритании объявило стратегию, согласно которой 40% военных запасов должны составлять "одноразовые" системы, включая дешевые ударные FPV-дроны.

Государственный секретарь Уэльса Джо Стивенс объявил об инвестициях в размере 700 миллионов фунтов стерлингов в производство дронов по всей Великобритании. Несмотря на это, Министерство обороны еще не разместило значительных заказов, пишет The Telegraph.

Несколько отраслевых инсайдеров и небольших оборонных компаний отметили, что достижению цели мешают бюрократические процедуры. К примеру, меньшие производители дронов иногда не могли участвовать в тендерах на государственные контракты из-за высоких требований к годовому доходу.

"В начале лета мы рассматривали возможность оснастить армию небольшими дронами по максимальной цене 4000 фунтов стерлингов. Они установили минимальное требование к доходу в 26 миллионов фунтов стерлингов, что является абсолютным безумием", — рассказал Джастин Хеджес, главный исполнительный директор оборонной компании Prevail Partners, которая выступает посредником между украинскими компаниями и британским производством.

Тоби Таунроу Фото: The Telegraph

Соучредитель компании Drone Evolution Тоби Таунроу добавил, что требование по обороту в 20 миллионов фунтов стерлингов будет означать, что его компании придется сотрудничать с большой "первоклассной" фирмой, чтобы принять участие в тендере.

В Великобритании также запрещено запускать дрон за пределы видимости (около 500 м) без специальных дорогостоящих разрешений. Чтобы как следует протестировать свои FPV-дроны, Drone Evolution доставляла их вплоть до леса в Латвии.

10-дюймовый дрон от Drone Evolution Фото: The Telegraph

По данным издания, одна компания, которая хотела испытать морской дрон, получила уведомление от Управления военной авиации, что судно должно быть пристегнуто ремнями безопасности, несмотря на отсутствие экипажа.

Бывший депутат от Консервативной партии Бен Уоллес отметил, что британский министр обороны имеет право менять "Закон об управлении воздушным движением". По его словам, сейчас самое время сделать это.

В издании также отметили, что министр обороны Джон Гили признал необходимость изменений, выступая на выставке DSEI в Лондоне. Он заявил о стремлении построить радикально другие отношения с промышленностью и решить проблему "медленных, сложных, расточительных" государственных закупок.

"Нам нужно больше доверия, нам нужно больше риска", — сказал Линус Терхорст из британского аналитического центра RUSI.

