Украинские дроны-перехватчики P1-Sun показали в Дубае: сбивают "Шахеды" и не только

Украинская компания SkyFall продемонстрировала дроны-перехватчики P1-Sun на выставке Dubai Airshow в ОАЕ.

Она выпускает тысячи беспилотников в месяц благодаря модульной конструкции и 3D-принтерам. Представитель SkyFall рассказал подробности журналистам агентства Bloomberg.

P1-Sun напоминает ракету благодаря обтекаемому корпусу и летит, используя четыре винтовых двигателя. Пилот управляет дроном в реальном времени, получая видео с камеры.

Первые версии P1-Sun развивали скорость до 300 километров в час, но разработчики уверяют, что увеличили ее на 50%. Максимальная высота полета составляет 5000 метров.

Перехватчик был разработан для уничтожения российских дронов типа "Шахед" ("Герань-2"), но могут атаковать и вертолеты.

Украинский дрон-перехватчик P1-Sun от SkyFall Фото: SkyFall

SkyFall также представила на выставке другие свои бесплотники: бомбардировщики Vampire и FPV-дроны Shrike, которые уже применяются в боевых условиях. В компании заявили, что около 85% компонентов ее дронов производятся в Украине.

Ранее писали, как дрон Shrike-10 атаковал вертолет Ми-8 ВС РФ. В результате удара загорелся керосин, а транспортное средство потерпело крушение, семь человек погибли.

В октябре корпус "Хартия" рассказал, как украинский дрон Vampire вернул россиянам ракету от "Града". Еще в 2022 году ВС РФ обстреляли позиции Сил обороны, однако боеприпас упал посреди поля, не сдетонировав. Нацгвардейцы приделали к боевой части хвостовик и сбросили с помощью Vampire на вражескую позицию.