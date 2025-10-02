Россияне пожаловались на удар FPV по вертолету Ми-8: какие детали гибели десанта (видео)

Вертолет Ми-8 Вооруженных сил Российской Федерации, который подорвался благодаря дрону Shrike-10, направлялся к линии фронта с группой десанта на борту. В результате удачной отработки украинского беспилотника загорелся керосин, и ВС РФ потеряли пилота и весь десант, пожаловались российские пропагандисты.

На борту вертолета, сбитого бойцами 59 бригады ВСУ, находилось девять россиян. После удара о землю и пожара погибли все, кроме штурмана и борттехника, рассказали на портале "Милитарный". Российские милблогеры, которые обсуждали инцидент в воздухе, жаловались на ошибку пилота, который летел слишком медленно вблизи линии фронта.

На портале обратили внимание на видео из российского паблика — фрагмент разговора с россиянином Алексеем Воеводой, который, как выяснилось, знал погибшего пилота Ми-8. На записи подтверждают, что самолеты и вертолеты ВС РФ уже не раз попадали под удар FPV-дронов, но последствия были не такие катастрофические. Впрочем, спикер признал, что угроза от таких летательных аппаратов действительно есть. В последнем случае проблема заключалась в том, что Ми-8 летел слишком медленно (крейсерская скорость — около 250 км/ч) и его догнал FPV (Shrike-10 — 55-120 км/ч).

Кроме того, россиянин подробно описал, что произошло во время удара беспилотника. БпЛА залетел в открытую кабину и взорвался, после этого загорелся керосин, но пилот все же посадил вертолет. Далее начался пожар и из кабины выбрались только два человека: пилот и шесть десантников погибли, слышно на видео.

Удар по Ми-8 — что известно

На портале "Милитаний" уточнили, что тип FPV, который ударил по Ми-8 ВС РФ — действительно Shrike-10, и что им управлял лучший пилот с позывным "Балтика" группы "Хищники высот" 59 бригады ВСУ.

Отметим, Фокус писал о деталях попадания по Ми-8, о котором сообщил командующий Силами беспилотник систем Роберт Бровди. В первые минуты после инцидента говорили об ударе по Ми-28 (стоимостью 19 млн долл.), но позже уточнили, что речь идет все же о Ми-8 (10 млн долл.). На видео с места событий показали, как горящий вертолет "проехал" на кабине с полсотни метров.

Через несколько часов бойцы 59 бригады опубликовали видео, снятое FPV-дроном за мгновение до удара. Видим, что беспилотник пролетел над дорогой, по которой ехала российская военная техника, но оператор нацелился не в наземные машины, а в вертолет. Дрон развернулся, набрал скорость и влетел прямо в открытую дверь Ми-8. OSINT-аналитики проанализировали запись и объяснили, что удачная отработка состоялась возле Надиевки: координаты 48.142488, 37.012648, Покровское направление.

Напоминаем, в сентябре украинская разведка показала удар по вертолету Ми-8, который стоял на аэродроме в Севастополе в оккупированном Крыму.