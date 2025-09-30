Сбитие Ми-8 РФ: как пробились в металлическую кабину и почему это "счастливый случай" (видео)

Украинский FPV-дрон уничтожил вертолет Ми-8 Вооруженных сил Российской Федерации благодаря счастливому стечению обстоятельств, считает военный эксперт и ветеран, майор запаса Алексей Гетьман. Впрочем, есть надежда, что Запад предоставит Украине новое оружие, которое будет сбивать и беспилотники, и вертолеты, и небольшие самолеты.

Случаи удачной отработки FPV-дрона по вертолету ВС РФ не будут происходить слишком часто и поэтому не стоит думать, что теперь ВСУ справятся чуть ли не со всей авиацией россиян, предупредил Гетьман в эфире медиа NV. Сбить удалось благодаря мастерству экипажа беспилотника, который подвел БпЛА несмотря на сильный поток воздуха.

Сбитие Ми-8 — Гетьман о событиях в Донецкой области

Гетьман пояснил, что пилот вертолета Ми-8 ВС РФ двигался с открытыми дверями кабины. Благодаря этому обстоятельству оператор FPV сумел влететь внутрь прочной металлической кабины, взорвался и уничтожил вражескую технику. Эксперт подчеркнул: верить в то, что дроном можно сбивать вертолеты и самолеты — это "оптимистическое предположение". С одной стороны, событие показало, что такое возможно, а с другой — что россияне теперь будут больше остерегаться.

"Если счастливое стечение обстоятельств, то возможно это сделать. По крайней мере, мы это уже один раз делали. Давайте не будем начинать верить в то, что вот сейчас наши дроны будут сбивать всю авиацию РФ. Нет, к сожалению. Думаю, что они станут более осторожными, более внимательными", — прозвучало на видео.

В то же время эксперт отметил, что благодаря развитию технологий ВСУ могут получить дроны, которые будут сбивать другие БпЛА, а также самолеты и вертолеты ВС РФ.

Сбитие Ми-8 — детали спецоперации ВСУ

Отметим, днем 29 сентября командование сообщило о сбитии Ми-8 ВС РФ. На видео с места событий показали вертолет, который взрывается, бьется о землю и несется по почве, пылая и разрушаясь. В Telegram-канале OSINTеров "Киберборошно" провели геолокацию и установили, что инцидент произошел в точке с координатами 48.142488, 37.012648: это село Надеждинка Донецкой области (Покровское направление), за 8 км до линии боев.

Сначала поступила информация об ударе по Ми-28, но позже анализ видео FPV-дрона показал, что речь идет о Ми-8. Также зафиксировал все детали атаки. Видим, как беспилотник двигался над дорогой, по которой ехали несколько военных машин ВС РФ. Впрочем, БпЛА заинтересовался не ими, а вертолетом, который находился прямо по курсу. Оператор FPV отвел устройство как можно ближе к Ми-8 и влетел прямо в открытую кабину, свидетельствует видео. Указано, что охоту провели бойцы экипажа "Балтика" 1 батальона беспилотных систем 59 бригады ВСУ.

Напоминаем, в сентябре бойцы ГУР Минобороны показали кадры уничтожения Ми-8, а также грузчик самолетов Ан-26, на аэродроме в оккупированном Крыму. Тем временем Генштаб ВСУ сообщил об ударе по истребителю Су-34, который запускал управляемые авиабомбы по Запорожью.