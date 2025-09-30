Збиття Мі-8 РФ: як пробились в металеву кабіну та чому це "щасливий випадок" (відео)

Український FPV-дрон знищив вертоліт Мі-8 Збройних сил Російської Федерації завдяки щасливому збігу обставин, вважає військовий експерт та ветеран, майор запасу Олексій Гетьман. Втім, є сподівання, що Захід надасть Україні нову зброю, яка збиватиме і безпілотники, і гелікоптери, і невеликі літаки.

Випадки вдалого відпрацювання FPV-дрона по вертольоту ЗС РФ не відбуватимуться надто часто і тому не варто думати, що тепер ЗСУ впораються чи не з усією авіацією росіян, попередив Гетьман в ефірі медіа NV. Збиття вдалось завдяки майстерності екіпажу безпілотника, який підвів БпЛА попри сильний потік повітря.

Збиття Мі-8 - Гетьман про події на Донеччині див. з 2:27

Гетьман пояснив, що пілот вертольота Мі-8 ЗС РФ рухався з відкритими дверима кабіни. Саме завдяки цій обставині оператор FPV зумів влетіти всередину міцної металевої кабіни, вибухнув та знищив ворожу техніку. Експерт наголосив: вірити в те, що дроном можна збивати гелікоптери й літаки — це "оптимістичне припущення". З одного боку, подія показала, що таке можливо, а з іншого — що росіяни тепер більше остерігатимуться.

"Якщо щасливий збіг обставин, то можливо це зробити. Принаймні, ми це вже один раз робили. Давайте не будемо починати вірити в те, що от зараз наші дрони будуть збивати всю авіацію РФ. Ні, на жаль. Думаю, що вони стануть більш обережними, більш уважними", — пролунало на відео.

Водночас експерт зауважив, що завдяки розвитку технологій ЗСУ можуть отримати дрони, які збиватимуть інші БпЛА, а також літаки та гелікоптери ЗС РФ.

Збиття Мі-8 — деталі спецоперації ЗСУ

Зазначимо, вдень 29 вересня командування повідомило про збиття Мі-8 ЗС РФ. На відео з місця подій показали вертоліт, який вибухає, б'ється об землю і несеться по ґрунту, палаючи та руйнуючись.

Спершу надійшла інформація про удар по Мі-28, але згодом аналіз відео FPV-дрона показав, що ідеться про Мі-8. Також зафіксував усі деталі атаки. Бачимо, як безпілотник рухався над дорогою, якою їхали кілька військових машин ЗС РФ. Втім, БпЛА зацікавився не ними, а вертольотом, який перебував прямо по курсу. Оператор FPV відвів пристрій якнайближче до Мі-8 та влетів просто у відкриту кабіну, свідчить відео. Вказано, що полювання провели бійці екіпажу "Балтика" 1 батальйону безпілотних систем 59 бригади ЗСУ.

Нагадуємо, у вересні бійці ГУР Міноборони показали кадри знищення Мі-8, а також вантажник літаків Ан-26, на аеродромі в окупованому Криму. Тим часом Генштаб ЗСУ повідомив про удар по винищувачу Су-34, який запускав керовані авіабомби по Запоріжжю.