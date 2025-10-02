Росіяни поскаржились на удар FPV по вертольоту Мі-8: які деталі загибелі десанту (відео)

Вертоліт Мі-8 Збройних сил Російської Федерації, який підірвався завдяки дрону Shrike‑10, прямував до лінії фронту з групою десанту на борту. Внаслідок вдалого відпрацювання українського безпілотника загорівся керосин і ЗС РФ втратили пілота та весь десант, поскаржились російські пропагандисти.

Related video

На борту вертольота, збитого бійцями 59 бригади ЗСУ, перебувало дев'ять росіян. Після удару об землю та пожежі загинули усі, крім штурмана та борттехніка, розповіли на порталі "Мілітарний". Російські мілблогери, які обговорювали інцидент у повітрі, скаржились на помилку пілота, який летів надто повільно поблизу лінії фронту.

На порталі звернули увагу на відео з російського пабліка — фрагмент розмови з росіянином Олексієм Воєводою, який, як з'ясувалось, знав загиблого пілота Мі-8. На записі підтверджують, що літаки та вертольоти ЗС РФ вже не раз потрапляли під удар FPV-дронів, але наслідки були не такі катастрофічні. Втім, спікер визнав, що загроза від таких літальних апаратів дійсно є. У останньому випадку проблема полягала у тому, що Мі-8 летів надто повільно (крейсерська швидкість — близько 250 км/год) і його наздогнав FPV (Shrike‑10 — 55-120 км/год).

Крім того, росіянин детально описав, що сталось під час удару безпілотника. БпЛА залетів у відкриту кабіну і вибухнув, після цього загорівся керосин, але пілот все ж посадив вертоліт. Далі почалась пожежа і з кабіни вибрались лише двоє осіб: пілот та шість десантників загинули, чути на відео.

Удар по Мі-8 — що відомо

На порталі "Мілітаний" уточнили, що тип FPV, який вдарив по Мі-8 ЗС РФ — дійсно Shrike‑10, і що ним керував найкращий пілот з позивним "Балтика" групи "Хижаки висот" 59 бригади ЗСУ.

Зазначимо, Фокус писав про деталі влучання по Мі-8, про яке повідомив командувач Силами безпілотник систем Роберт Бровді. У перші хвилини після інциденту говорили про удар по Мі-28 (вартістю 19 млн дол.), але згодом уточнили, що ідеться все ж про Мі-8 (10 млн дол.). На відео з місця подій показали, як палаючий вертоліт "проїхав" на кабіні з пів сотні метрів.

За кілька годин бійці 59 бригади опублікували відео, зняте FPV-дроном за мить до удару. Бачимо, що безпілотник пролетів над дорогою, якою їхала російська військова техніка, але оператор націлився не у наземні машини, а у вертоліт. Дрон розвернувся, набрав швидкість і влетів прямо у відкриті двері Мі-8. OSINT-аналітики проаналізували запис і пояснили, що вдале відпрацювання відбулось біля Надіївки: координати 48.142488, 37.012648, Покровський напрямок.

Нагадуємо, у вересні українська розвідка показала удар по вертольоту Мі-8, який стояв на аеродромі в Севастополі в окупованому Криму.