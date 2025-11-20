Українські дрони-перехоплювачі P1-Sun показали в Дубаї: збивають "Шахеди" і не тільки

Українська компанія SkyFall продемонструвала дрони-перехоплювачі P1-Sun на виставці Dubai Airshow в ОАЕ.

Вона випускає тисячі безпілотників на місяць завдяки модульній конструкції та 3D-принтерам. Представник SkyFall розповів подробиці журналістам агентства Bloomberg.

P1-Sun нагадує ракету завдяки обтічному корпусу і летить, використовуючи чотири гвинтові двигуни. Пілот керує дроном у реальному часі, отримуючи відео з камери.

Перші версії P1-Sun розвивали швидкість до 300 кілометрів на годину, але розробники запевняють, що збільшили її на 50%. Максимальна висота польоту становить 5000 метрів.

Перехоплювач був розроблений для знищення російських дронів типу "Шахед" ("Герань-2"), але можуть атакувати і вертольоти.

Український дрон-перехоплювач P1-Sun від SkyFall Фото: SkyFall

SkyFall також представила на виставці інші свої безпілотники: бомбардувальники Vampire і FPV-дрони Shrike, які вже застосовуються в бойових умовах. У компанії заявили, що близько 85% компонентів її дронів виробляються в Україні.

Раніше писали, як дрон Shrike-10 атакував вертоліт Мі-8 ЗС РФ. Унаслідок удару загорівся гас, а транспортний засіб зазнав аварії, семеро людей загинули.

У жовтні корпус "Хартія" розповів, як український дрон Vampire повернув росіянам ракету від "Граду". Ще 2022 року ЗС РФ обстріляли позиції Сил оборони, однак боєприпас упав посеред поля, не здетонувавши. Нацгвардійці приробили до бойової частини хвостовик і скинули за допомогою Vampire на ворожу позицію.