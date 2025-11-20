Дроны с ИИ получат доступ к спутникам: как это повлияет на военные миссии

Компании Planet Labs GmbH и Quantum Systems совместно создадут интегрированную экосистему разведки, сочетающую орбитальные спутниковые снимки с беспилотными системами на базе искусственного интеллекта и передовым программным обеспечением.

Целью сотрудничества является улучшение операций, где спутниковые системы обнаруживают изменения, а дроны исследуют их, позволяя операторам реагировать быстрее и точнее. Об этом пишет DroneLife.

Как отмечают в издании, возможности Planet Labs объединят с разведывательной беспилотной платформой нового поколения от Quantum Systems и программным обеспечением для миссий MOSAIC UXS.

Ожидается, что новая архитектура системы уменьшит нагрузку на аналитиков, одновременно повысив эффективность управления ресурсами, поскольку дроны смогут концентрироваться на высокоприоритетных целях, вместо проведения широкомасштабного поиска.

"Наше сотрудничество с Planet предоставит нашим операторам карты с орбиты в режиме реального времени. Интеграция данных наблюдения Земли в наше программное обеспечение для миссий MOSAIC UXS начинает новый раздел для миссий ISR. Это позволяет операторам точнее планировать миссии, быстрее принимать решения и повышать безопасность своих операций", — сказал соучредитель Quantum Systems Флориан Зайбель.

