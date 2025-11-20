Дрони зі ШІ отримають доступ до супутників: як це вплине на військові місії

Компанії Planet Labs GmbH та Quantum Systems спільно створять інтегровану екосистему розвідки, що поєднує орбітальні супутникові знімки з безпілотними системами на базі штучного інтелекту та передовим програмним забезпеченням.

Метою співпраці є покращення операцій, де супутникові системи виявляють зміни, а дрони досліджують їх, дозволяючи операторам реагувати швидше та точніше. Про це пише DroneLife.

Як зазначають у виданні, можливості Planet Labs об’єднають з розвідувальною безпілотною платформою нового покоління від Quantum Systems та програмним забезпеченням для місій MOSAIC UXS.

Очікується, що нова архітектура системи зменшить навантаження на аналітиків, одночасно підвищивши ефективність управління ресурсами, оскільки дрони зможуть концентруватися на високопріоритетних цілях, замість проведення широкомасштабного пошуку.

"Наша співпраця з Planet надасть нашим операторам карти з орбіти в режимі реального часу. Інтеграція даних спостереження Землі в наше програмне забезпечення для місій MOSAIC UXS починає новий розділ для місій ISR. Це дозволяє операторам точніше планувати місії, швидше приймати рішення та підвищувати безпеку своїх операцій", — сказав співзасновник Quantum Systems Флоріан Зайбель.

Нагадаємо, компанія UAVOS завершила серію групових льотних випробувань, продемонструвавши свій модуль автопілота для керування роєм дронів, інтегрований у БПЛА Borey.

Фокус також повідомляв, що компанія XTEND отримала контракт з Міністерством оборони США на розробку комплектів FPV-дронів ACQME-DK на базі штучного інтелекту.