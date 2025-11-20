Дрони Borey тепер здатні об'єднуватися в рій: з'явилися кадри їх роботи (відео)

Компанія UAVOS успішно завершила серію групових льотних випробувань, продемонструвавши свій модуль автопілота для керування роєм дронів, інтегрований у безпілотні літальні апарати Borey.

Під час випробувань кілька дронів Borey працювали в синхронізованій групі, виконуючи спільні маневри та автоматично підтримуючи дистанцію, висоту та взаємне положення. Про це пише DroneLife.

Випробування рою дронів Borey

Повідомляється, що алгоритми автономного керування дозволяли кожному БПЛА безперервно обмінюватися даними в режимі реального часу. Це дозволила апарати швидко адаптувались до умов навколишнього середовища та задач впродовж всього польоту.

"Ці випробування демонструють зрілість наших алгоритмів керування польотом та надійність нашої технології рою. Забезпечуючи точне скоординоване керування, це рішення підвищує ефективність, зменшує навантаження на оператора та відкриває шлях для спільних автономних місій у різних сферах застосування", — сказав генеральний директор UAVOS Олексій Страцілатау.

Як зазначають у виданні, новий модуль може зменшити навантаження на оператора, одночасно підтримуючи автономну координацію великих груп БПЛА. Точність позиціонування 10 метрів, яку обіцяє UAVOS, забезпечує надійне розташування та цілісність рою під час скоординованих маневрів, що критично важливо як для комерційних, так і для військових місій.

За словами експертів, технологію керування роєм БПЛА можна потенційно використовувати для спостереження, розвідки та дистанційного виконання задач у різних галузях промисловості.

Нагадаємо, компанія XTEND отримала багатомільйонний контракт з Міністерством оборони США на розробку комплектів FPV-дронів ACQME-DK на базі ШІ, здатних працювати роєм.

Фокус також повідомляв, що швидко розробляє нове покоління автономних дронів на базі ШІ з машинним зором, GPS-навігацією, розширеною дальністю удару та можливостями рою.