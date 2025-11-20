Дроны Borey теперь способны объединяться в рой: появились кадры их работы (видео)

Компания UAVOS успешно завершила серию групповых летных испытаний, продемонстрировав свой модуль автопилота для управления роем дронов, интегрированный в беспилотные летательные аппараты Borey.

Во время испытаний несколько дронов Borey работали в синхронизированной группе, выполняя совместные маневры и автоматически поддерживая дистанцию, высоту и взаимное положение. Об этом пишет DroneLife.

Испытания роя дронов Borey

Сообщается, что алгоритмы автономного управления позволяли каждому БПЛА непрерывно обмениваться данными в режиме реального времени. Это позволило аппаратам быстро адаптироваться к условиям окружающей среды и задачам в течение всего полета.

"Эти испытания демонстрируют зрелость наших алгоритмов управления полетом и надежность нашей технологии роя. Обеспечивая точное скоординированное управление, это решение повышает эффективность, уменьшает нагрузку на оператора и открывает путь для совместных автономных миссий в различных сферах применения", — сказал генеральный директор UAVOS Алексей Страцилатау.

Відео дня

Важно

В НАТО впервые разворачивают оперативный рой дронов: какая страна будет его использовать

Как отмечают в издании, новый модуль может уменьшить нагрузку на оператора, одновременно поддерживая автономную координацию больших групп БПЛА. Точность позиционирования 10 метров, которую обещает UAVOS, обеспечивает надежное расположение и целостность роя во время скоординированных маневров, что критически важно как для коммерческих, так и для военных миссий.

По словам экспертов, технологию управления роем БПЛА можно потенциально использовать для наблюдения, разведки и дистанционного выполнения задач в различных отраслях промышленности.

Напомним, компания XTEND получила многомиллионный контракт с Министерством обороны США на разработку комплектов FPV-дронов ACQME-DK на базе ИИ, способных работать роем.

Фокус также сообщал, что быстро разрабатывает новое поколение автономных дронов на базе ИИ с машинным зрением, GPS-навигацией, расширенной дальностью удара и возможностями роя.