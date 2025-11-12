Невозможно заглушить: армия США получит рой ИИ-дронов с необычной связью

Компания XTEND получила многомиллионный контракт с Министерством обороны США на разработку комплектов FPV-дронов ACQME-DK на базе искусственного интеллекта (ИИ), способных работать роем.

Компоненты дронов нового поколения и поведение ИИ разработаны на основе полевого опыта в различных зонах боевых действий и оптимизированы для аналогичной эффективности в сложных условиях. Об этом сказано в пресс-релизе XTEND.

Сообщается, что ACQME-DK разработана как модульная, быстро реконфигурируемая платформа, способная быстро адаптироваться к различным миссиям. Операторы могут быстро переключаться между дневным/ночным наблюдением и менять виды боевой полезной нагрузки.

"Это первая в мире операционная система, которая позволяет одному оператору дистанционно управлять и развертывать рои тактических дронов на базе искусственного интеллекта, благодаря устойчивой двухканальной связи с оптоволоконной и радиочастотной связью с нулевой задержкой и управлению", — заявил Авив Шапира, соучредитель и генеральный директор XTEND.

Соучредитель и технический директор компании Руби Лиани отметил, что дроны работают на операционной системе XOS, которая объединяет датчики, радары, полезную нагрузку, а также сторонние функции и приложения в единую систему на основе ИИ.

Одной из особенностей новых БПЛА является двойная система связи, которая использует как радиосигналы, так и оптоволоконный кабель. Это обеспечивает защиту от глушения и низкую задержку для поддержания непрерывности миссии в условиях интенсивной радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"После лет реальных боевых развертываний в пяти зонах боевых действий это не концепция, а проверенная в боях система, уроки которой усвоены и применены, что дает бойцам доступ к боевым действиям и непревзойденное тактическое преимущество", — отметил Авив Шапира.

Напомним, канадская компания Palladyne AI будет сотрудничать с производителем дронов Draganfly с целью интеграции в БПЛА программного обеспечения Pilot для роевых операций.

Фокус также сообщал, что американская компания Honeywell продемонстрировала возможности своей новейшей системы обнаружения и перехвата роев дронов.