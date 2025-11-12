Неможливо заглушити: армія США отримає рій ШІ-дронів з незвичайним зв'язком

Компанія XTEND отримала багатомільйонний контракт з Міністерством оборони США на розробку комплектів FPV-дронів ACQME-DK на базі штучного інтелекту (ШІ), здатних працювати роєм.

Компоненти дронів нового покоління та поведінка ШІ розроблені на основі польового досвіду в різних зонах бойових дій та оптимізовані для аналогічної ефективності в складних умовах. Про це сказано в пресрелізі XTEND.

Повідомляється, що ACQME-DK розроблена як модульна, швидко реконфігурована платформа, здатна швидко адаптуватися до різних місій. Оператори можуть швидко перемикатися між денним/нічним спостереженням та змінювати види бойового корисного навантаження.

"Це перша у світі операційна система, яка дозволяє одному оператору дистанційно керувати та розгортати рої тактичних дронів на базі штучного інтелекту, завдяки стійкому двоканальному зв’язку з оптоволоконним та радіочастотним зв’язком з нульовою затримкою та керуванню", — заявив Авів Шапіра, співзасновник і генеральний директор XTEND.

Відео дня

Співзасновник і технічний директор компанії Рубі Ліані зазначив, що дрони працюють на операційній системі XOS, яка об’єднує датчики, радари, корисне навантаження, а також сторонні функції та додатки в єдину систему на основі ШІ.

Важливо

У НАТО вперше розгортають оперативний рій дронів: яка країна буде його використовувати

Однією з особливостей нових БПЛА є подвійна система зв'язку, яка використовує як радіосигнали, так і оптоволоконний кабель. Це забезпечує захист від глушіння та низьку затримку для підтримки безперервності місії в умовах інтенсивної радіоелектронної боротьби (РЕБ).

"Після років реальних бойових розгортань у п’яти зонах бойових дій це не концепція, а перевірена в боях система, уроки якої засвоєно та застосовано, що дає бійцям доступ до бойових дій та неперевершену тактичну перевагу", — наголосив Авів Шапіра.

Нагадаємо, канадська компанія Palladyne AI співпрацюватиме з виробником дронів Draganfly з метою інтеграції у БПЛА програмного забезпечення Pilot для ройових операцій.

Фокус також повідомляв, що американська компанія Honeywell продемонструвала можливості своєї новітньої системи виявлення та перехоплення роїв дронів.