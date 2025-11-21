Водородно-электрический дрон ST-5 Stingray впервые показали в Дубае: чем лучше обычных БПЛА

Британская компания Cranfield Aerospace Solutions (CAeS) впервые представила на авиасалоне Dubai Airshow 2025 свой беспилотный самолет ST-5 Stingray с водородно-электрическим двигателем.

Летательный аппарат с размахом крыльев 5,5 метра обладает большой дальностью полета, хотя точные характеристики пока не раскрываются. Подробности сообщило издание AeroTime.

Stingray спроектирован на основе водородно-электрической силовой установки, которая повышает аэродинамическую и интеграционную эффективность, позволяя дрону нести на 60% больше полезной нагрузки, чем обычные летательные аппараты с таким же весом. Компания пока не опубликовала прогнозируемые показатели продолжительности, дальности и скорости полета, но заявила, что конструкция предназначена для обеспечения длительных миссий в сложных условиях.

CAeS заявила, что размеры и конфигурация позволяют использовать БПЛА для грузовых перевозок, атмосферных исследований, поисково-спасательных операций и зондирования окружающей среды. В зависимости от потребностей, операторы могут выбирать между увеличенной грузоподъемностью или дальностью полета. Вероятно, это зависит от количества топлива в баке.

По данным CAeS, разработка Stingray началась в июне 2025 года и быстро прошла путь от разработки концепции до закупки комплектующих, стендовых испытаний и сборки конструкции. Сейчас на беспилотник устанавливают силовую установку.

Проект основан на предыдущих работах инженеров по созданию смешанного крыла, включая 11-летнее сотрудничество с Boeing и NASA над концепт-самолетами X-48B и X-48C, где команда сосредоточилась на максимальном повышении аэродинамической эффективности и интеграции полезной нагрузки.

Британская аэрокосмическая компания также объявила о новом меморандуме о взаимопонимании с Национальным океанографическим центром (NOC) для изучения возможности использования этого летательного аппарата для морских и климатических исследований.

На Dubai Airshow 2025 Stingray красовался на павильоне "Фонда стратегического развития" из Абу-Даби, который является крупнейшим инвестором CAeS. Организация входит в группу EDGE, которая расширила свою деятельность в секторе беспилотных систем благодаря инвестициям и партнерствам по всему региону.

