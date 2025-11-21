Воднево-електричний дрон ST-5 Stingray вперше показали в Дубаї: чим кращий за звичайні БПЛА

Британська компанія Cranfield Aerospace Solutions (CAeS) вперше представила на авіасалоні Dubai Airshow 2025 свій безпілотний літак ST-5 Stingray з воднево-електричним двигуном.

Літальний апарат із розмахом крил 5,5 метра має велику дальність польоту, хоча точні характеристики поки що не розкриваються. Подробиці повідомило видання AeroTime.

Stingray спроектований на основі воднево-електричної силової установки, яка підвищує аеродинамічну та інтеграційну ефективність, даючи змогу дрону нести на 60% більше корисного навантаження, ніж звичайні літальні апарати з такою самою вагою. Компанія поки що не опублікувала прогнозовані показники тривалості, дальності та швидкості польоту, але заявила, що конструкція призначена для забезпечення тривалих місій у складних умовах.

CAeS заявила, що розміри і конфігурація дають змогу використовувати БПЛА для вантажних перевезень, атмосферних досліджень, пошуково-рятувальних операцій і зондування навколишнього середовища. Залежно від потреб, оператори можуть вибирати між збільшеною вантажопідйомністю або дальністю польоту. Ймовірно, це залежить від кількості палива в баку.

За даними CAeS, розробка Stingray розпочалася в червні 2025 року і швидко пройшла шлях від розроблення концепції до закупівлі комплектуючих, стендових випробувань і складання конструкції. Зараз на безпілотник встановлюють силову установку.

Проєкт ґрунтується на попередніх роботах інженерів зі створення змішаного крила, включно з 11-річною співпрацею з Boeing і NASA над концепт-літаками X-48B і X-48C, де команда зосередилася на максимальному підвищенні аеродинамічної ефективності та інтеграції корисного навантаження.

Британська аерокосмічна компанія також оголосила про новий меморандум про взаєморозуміння з Національним океанографічним центром (NOC) для вивчення можливості використання цього літального апарату для морських і кліматичних досліджень.

На Dubai Airshow 2025 Stingray красувався на павільйоні "Фонду стратегічного розвитку" з Абу-Дабі, який є найбільшим інвестором CAeS. Організація входить до групи EDGE, яка розширила свою діяльність у секторі безпілотних систем завдяки інвестиціям і партнерствам по всьому регіону.

