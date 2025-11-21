Смартфон Huawei Mate 80 обеспечит 14 дней автономной работы: как это возможно

Компания Huawei перед презентацией новой серии смартфонов Mate 80, которая состоится 25 ноября, анонсировала новую функцию для продления автономной работы.

Функция экономии заряда батареи Huawei Mate 80 под названием "Режим открытого воздуха" должна обеспечить до 14 дней работы без подзарядки, что будет полезно во время путешествий. Подробности Huawei рассказала в ролике, опубликованном в китайской социальной сети Weibo.

Судя по всему, новый режим снижает энергопотребление спутниковых функций и других возможностей устройства, повышая общую стабильность работы аккумулятора даже в условиях низких температур. С ним риск оказаться в диких условиях без связи и навигации сильно снижается.

14 дней — это впечатляющий показатель, особенно на фоне отключений света в Украине, но пока только со слов разработчиков. Стоит дождаться официального выхода Huawei Mate 80 в продажу, чтобы эксперты протестировали, как работает новый режим в реальных условиях, отметил портал GSM Arena.

Серия Mate 80 состоит из четырех смартфонов: Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro Max и Mate 80 RS. Как пишет издание Huawei Central, Huawei Mate 80 Pro Max может обладать пиковой яркостью 8000 нит, что позволит ему отображать контент даже под ярким солнцем, а также увеличит качество в режиме HDR.

Недостатком высокой яркости функции является быстрая разрядка аккумулятора и большое выделение тепла, и пока неясно, удалось ли Huawei устранить эти проблемы.

В начале ноября в Китае вышел в продажу смартфон Huawei Mate 70 Air. Он получил 7-дюймовый экран и емкую батарею на 6500 мАч в компактном корпусе.

Недавно Huawei представила самый красивый в мире роутер, который служит не только средством связи, но и украшением комнаты. Он встроен в цилиндрический корпус с прозрачной верхней частью, внутри которой находится трехмерная светящаяся гора.