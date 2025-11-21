Смартфон Huawei Mate 80 забезпечить 14 днів автономної роботи: як це можливо

Компанія Huawei перед презентацією нової серії смартфонів Mate 80, яка відбудеться 25 листопада, анонсувала нову функцію для продовження автономної роботи.

Функція економії заряду батареї Huawei Mate 80 під назвою "Режим відкритого повітря" повинна забезпечити до 14 днів роботи без підзарядки, що буде корисно під час подорожей. Подробиці Huawei розповіла в ролику, опублікованому в китайській соціальній мережі Weibo.

Судячи з усього, новий режим знижує енергоспоживання супутникових функцій та інших можливостей пристрою, підвищуючи загальну стабільність роботи акумулятора навіть в умовах низьких температур. З ним ризик опинитися в диких умовах без зв'язку і навігації сильно знижується.

14 днів — це вражаючий показник, особливо на тлі відключень світла в Україні, але поки тільки зі слів розробників. Варто дочекатися офіційного виходу Huawei Mate 80 у продаж, щоб експерти протестували, як працює новий режим у реальних умовах, зазначив портал GSM Arena.

Відео дня

Серія Mate 80 складається з чотирьох смартфонів: Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro Max і Mate 80 RS. Як пише видання Huawei Central, Huawei Mate 80 Pro Max може володіти піковою яскравістю 8000 ніт, що дасть йому змогу відображати контент навіть під яскравим сонцем, а також збільшить якість у режимі HDR.

Недоліком високої яскравості функції є швидка розрядка акумулятора і велике виділення тепла, і поки неясно, чи вдалося Huawei усунути ці проблеми.

На початку листопада в Китаї вийшов у продаж смартфон Huawei Mate 70 Air. Він отримав 7-дюймовий екран і ємну батарею на 6500 мАг у компактному корпусі.

Нещодавно Huawei представила найкрасивіший у світі роутер, який служить не тільки засобом зв'язку, а й прикрасою кімнати. Він вбудований у циліндричний корпус із прозорою верхньою частиною, усередині якої розміщена тривимірна гора, що світиться.