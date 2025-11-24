Эксперты назвали эти смартфоны лучшими: 5 функций, которых нет у конкурентов (фото)

Телефоны Google Pixel давно завоевали славу одних из топовых Android-устройств. У них есть и премиальные камеры, и отличное ПО. Но все это есть и у прочих гаджетов Android – а особенными смартфоны Pixel делают их оригинальные функции.

Причем иногда эти функции незаслуженно оказываются в тени, пишет makeuseof.com. Издание перечисляет присущие телефонам Pixel черты, которые выделяют их во всем многообразии Android-гаджетов.

«Быстрое нажатие»

Функция Quick Tap позволяет дважды коснуться задней панели телефона, чтобы выполнить то или иное действие. Она заимствована из старых моделей Pixel, где сканер отпечатков пальцев располагался на задней панели. Проведя пальцем по сканеру, можно:

сделать скриншот;

получить доступ к цифровому помощнику;

воспроизвести или приостановить медиа;

проверить уведомления;

включить фонарик;

открыть заданное приложение.

Вы можете найти и выставить нужное действие в настройках жестов на вашем Pixel. Еще тут можно изменить силу нажатия, необходимую для запуска любого выбранного действия, – на случай, если на телефоне надет чехол и для срабатывания требуется более сильное нажатие.

«Внимание экрана»

Функция Screen Attention, по сути, следит за вашим смартфоном Pixel, чтобы убедиться, что вы все еще на него смотрите. Она использует фронтальную камеру, чтобы экран не выключался раньше времени. Это особенно полезно, если учесть, что у телефонов Pixel нет неограниченного времени включения экрана. А вы можете внимательно читать, например, длинную статью, и если экран будет отключаться, то это будет раздражать.

Но учтите, что функция лучше всего работает при благоприятном освещении, а под прямыми солнечными лучами или в темной комнате может не срабатывать как положено.

Адаптивная вибрация

Если вы часто переключаете телефон на вибрацию вместо воспроизведения звуков, вы наверняка попадали в ситуацию, когда при получении уведомления телефон начинает трястись и "ездить" по всему столу. Довольно нелепо – да еще и опасно, если стол узкий, ведь телефон может просто "спрыгнуть" с него и разбиться.

Функция адаптивной вибрации регулирует интенсивность вибрации телефона в зависимости от окружающей обстановки. Например, если телефон находится в кармане, он будет вибрировать сильнее, чтобы обратить на себя внимание, а если лежит на столе, – интенсивность вибрации снижается.

Экран вызова

Это помощник Google, отвечающий на подозрительные звонки. Когда вам звонят с неизвестного номера, такой помощник автоматически перехватывает вызов и спрашивает имя абонента и причину звонка. Очень удобно, чтобы вам не надоедали спамеры и телефонные мошенники.

Add Me

Такая функция позволяет сделать групповое фото, затем поменяться местами с кем-то еще и сделать второй снимок. Используя искусственный интеллект, ваш Pixel плавно объединит эти изображения – и таким образом решит проблему фотографа, который иначе остался бы "за кадром".

Функция работает с группами до 20 человек и даже с домашними животными. А еще на экране отображается полезная подсказка, которая помогает второму фотографу более точно выстроить линию снимка.

Ранее стало известно, что одна функция на популярных смартфонах Pixel "съедает" заряд батареи. Поэтому функцию под названием Smooth Display рекомендуют отключить.