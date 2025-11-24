Експерти назвали ці смартфони найкращими: 5 функцій, яких немає у конкурентів (фото)

Телефони Google Pixel давно завоювали славу одних з топових Android-пристроїв. У них є і преміальні камери, і відмінне ПЗ. Але все це є і в інших гаджетів Android — а особливими смартфони Pixel роблять їхні оригінальні функції.

Причому іноді ці функції незаслужено опиняються в тіні, пише makeuseof.com. Видання перераховує притаманні телефонам Pixel риси, які виділяють їх у всьому різноманітті Android-гаджетів.

"Швидке натискання"

Функція Quick Tap дозволяє двічі торкнутися задньої панелі телефону, щоб виконати ту чи іншу дію. Вона запозичена зі старих моделей Pixel, де сканер відбитків пальців розташовувався на задній панелі. Провівши пальцем по сканеру, можна:

зробити скріншот;

отримати доступ до цифрового помічника;

відтворити або призупинити медіа;

перевірити сповіщення;

увімкнути ліхтарик;

відкрити заданий застосунок.

Ви можете знайти і виставити потрібну дію в налаштуваннях жестів на вашому Pixel. Ще тут можна змінити силу натискання, необхідну для запуску будь-якої обраної дії, — на випадок, якщо на телефоні надітий чохол і для спрацьовування потрібне сильніше натискання.

"Увага екрану"

Функція Screen Attention, по суті, стежить за вашим смартфоном Pixel, щоб переконатися, що ви все ще на нього дивитеся. Вона використовує фронтальну камеру, щоб екран не вимикався завчасно. Це особливо корисно, якщо врахувати, що телефони Pixel не мають необмеженого часу ввімкнення екрана. А ви можете уважно читати, наприклад, довгу статтю, і якщо екран буде вимикатися, то це буде дратувати.

Але врахуйте, що функція найкраще працює за сприятливого освітлення, а під прямими сонячними променями або в темній кімнаті може не спрацьовувати як належить.

Дівчина говорить по телефону Pixel Фото: phonearena.com

Адаптивна вібрація

Якщо ви часто перемикаєте телефон на вібрацію замість відтворення звуків, ви, напевно, потрапляли в ситуацію, коли під час отримання сповіщення телефон починає труситися і "їздити" по всьому столу. Досить безглуздо — та ще й небезпечно, якщо стіл вузький, адже телефон може просто "зістрибнути" з нього і розбитися.

Функція адаптивної вібрації регулює інтенсивність вібрації телефону залежно від навколишнього оточення. Наприклад, якщо телефон перебуває в кишені, він вібруватиме сильніше, щоб звернути на себе увагу, а якщо лежить на столі, — інтенсивність вібрації знижується.

Екран виклику

Це помічник Google, який відповідає на підозрілі дзвінки. Коли вам телефонують із невідомого номера, такий помічник автоматично перехоплює виклик і запитує ім'я абонента та причину дзвінка. Дуже зручно, щоб вам не набридали спамери та телефонні шахраї.

Додати мене

Така функція дає змогу зробити групове фото, потім помінятися місцями з кимось ще і зробити другий знімок. Використовуючи штучний інтелект, ваш Pixel плавно об'єднає ці зображення — і таким чином вирішить проблему фотографа, який інакше залишився б "за кадром".

Функція працює з групами до 20 осіб і навіть із домашніми тваринами. А ще на екрані відображається корисна підказка, яка допомагає другому фотографу точніше вибудувати лінію знімка.

Раніше стало відомо, що одна функція на популярних смартфонах Pixel "з'їдає" заряд батареї. Тому функцію під назвою Smooth Display рекомендують відключити.