Смартфон Samsung за 700 долларов: эксперты выбрали лучший "бюджетник" 2025 года (фото)

Выбор между флагманским и бюджетным смартфоном – пожалуй, один из самых сложных. С одной стороны, хочется сэкономить, с другой – получить все премиальные функции. Но цена хорошего смартфона совсем не обязательно должны быть самой высокой.

Всегда можно найти компромисс – классный функционал за более приемлемую сумму, обнадеживает techadvisor.com. Эксперты издания провели собственное оценивание и выбрали лучший бюджетный телефон 2025 года. По их мнению, победителем в этой категории стал смартфон Samsung Galaxy S25 FE, который сейчас стоит 700 долларов (около 30 тыс. в пересчете на гривны).

Как отмечает издание, цена в 700 долларов вообще может считаться верхним "порогом" для гаджетов бюджетных серий. Нижнюю границу при этом устанавливают на уровне 300 долларов (около 13 тыс. грн). Так что Samsung Galaxy S25 FE как раз помещается в этот ценовой диапазон, и в то же время предлагает "комплексный опыт, сопоставимый с гораздо более дорогими телефонами".

Между прочим, репутация смартфонов Samsung Fan Edition не всегда была безупречной, подчеркивают специалисты. Но бренд действительно проделал большую работу в этом направлении, и смартфон Galaxy S25 FE наконец-то изменил ситуацию. Несмотря на то, что S25 FE значительно дешевле Galaxy S25+, он не ощущается и не выглядит просто более дешевой версией.

Бюджетный смартфон Galaxy S25 FE Фото: The Sun

В принципе, единственное, в чем "бюджетник" действительно уступает премиальной модели, – это более низкое качество вспомогательной камеры. Однако основной и фронтальный объективы достаточно хороши, чтобы пользователь не чувствовал себя обделенным. Galaxy S25 FE работает быстро и плавно благодаря производительному процессору Snapdragon 8 Elite, а заряд держит достаточно долго, – тут помог вполне приличный аккумулятор емкостью 5000 мАч. Еще тут есть 6,7-дюймовый дисплей – такого же размера, как у Galaxy S25+, и даже больше, чем 6,2-дюймовый экран у базовой модели. Больший дисплей (6,9 дюймов) достался только флагману Samsung Galaxy S25 Ultra.

По мнению экспертов, S25 FE обладает одним из лучших аппаратных компонентов среди смартфонов среднего класса. Некоторые утверждают, что он даже лучше в плане программного обеспечения: One UI 8 обеспечивает удобный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс, не теряя при этом всех флагманских функций искусственного интеллекта Galaxy. Например, тут есть помощники просмотра и написания, а также Gemini Live, позволяющий получать информацию в режиме реального времени. Редактор Generative Edit позволяет перемещать или удалять объекты на фотографиях.

Модель S25 FE хвалят и за стильный дизайн – мол, она стала заметно тоньше и легче по сравнению с традиционными моделями Fan Edition. Кроме того, тут такая же поддержка, как и у более дорогих моделей, – целых семь лет обновлений, а это один из лучших показателей среди всех смартфонов.

Также стало известно, какие смартфоны Samsung Galaxy рекомендуют покупать эксперты в 2025 году. Лучшим камерофоном в том списке был признан Galaxy S25 Ultra.