Смартфон Samsung за 700 доларів: експерти обрали найкращий "бюджетник" 2025 року (фото)

Вибір між флагманським і бюджетним смартфоном — мабуть, один із найскладніших. З одного боку, хочеться заощадити, з іншого — отримати всі преміальні функції. Але ціна хорошого смартфона зовсім не обов'язково має бути найвищою.

Завжди можна знайти компроміс — класний функціонал за більш прийнятну суму, обнадіює techadvisor.com. Експерти видання провели власне оцінювання та обрали найкращий бюджетний телефон 2025 року. На їхню думку, переможцем у цій категорії став смартфон Samsung Galaxy S25 FE, який зараз коштує 700 доларів (близько 30 тис. у перерахунку на гривні).

Як зазначає видання, ціна в 700 доларів взагалі може вважатися верхнім "порогом" для гаджетів бюджетних серій. Нижню межу при цьому встановлюють на рівні 300 доларів (близько 13 тис. грн). Тож Samsung Galaxy S25 FE якраз поміщається в цей ціновий діапазон, і водночас пропонує "комплексний досвід, який можна порівняти з набагато дорожчими телефонами".

Між іншим, репутація смартфонів Samsung Fan Edition не завжди була бездоганною, підкреслюють фахівці. Але бренд дійсно виконав велику роботу в цьому напрямку, і смартфон Galaxy S25 FE нарешті змінив ситуацію. Попри те, що S25 FE значно дешевший за Galaxy S25+, він не відчувається і не виглядає просто дешевшою версією.

Бюджетний смартфон Galaxy S25 FE Фото: The Sun

У принципі, єдине, в чому "бюджетник" дійсно поступається преміальній моделі, — це нижча якість допоміжної камери. Однак основний і фронтальний об'єктиви досить хороші, щоб користувач не почувався обділеним. Galaxy S25 FE працює швидко і плавно завдяки продуктивному процесору Snapdragon 8 Elite, а заряд тримає досить довго, — тут допоміг цілком пристойний акумулятор ємністю 5000 мАг. Ще тут є 6,7-дюймовий дисплей — такого ж розміру, як у Galaxy S25+, і навіть більший, ніж 6,2-дюймовий екран у базової моделі. Більший дисплей (6,9 дюймів) дістався тільки флагману Samsung Galaxy S25 Ultra.

На думку експертів, S25 FE має один із найкращих апаратних компонентів серед смартфонів середнього класу. Деякі стверджують, що він навіть кращий у плані програмного забезпечення: One UI 8 забезпечує зручний та інтуїтивно зрозумілий користувальницький інтерфейс, не втрачаючи при цьому всіх флагманських функцій штучного інтелекту Galaxy. Наприклад, тут є помічники перегляду і написання, а також Gemini Live, що дає змогу отримувати інформацію в режимі реального часу. Редактор Generative Edit дає змогу переміщати або видаляти об'єкти на фотографіях.

Модель S25 FE хвалять і за стильний дизайн — мовляв, вона стала помітно тоншою і легшою порівняно з традиційними моделями Fan Edition. Крім того, тут така ж підтримка, як і в дорожчих моделей, — цілих сім років оновлень, а це один із найкращих показників серед усіх смартфонів.

Також стало відомо, які смартфони Samsung Galaxy рекомендують купувати експерти у 2025 році. Найкращим камерофоном у тому списку було визнано Galaxy S25 Ultra.