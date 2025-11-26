Найдите и включите: топ 5 функций, которые прокачают ваши Android-смартфоны

Телефоны на базе Android славятся своей открытостью и многофункциональностью, а также той свободой, которую они предоставляют пользователям. Казалось бы, мы уже знаем о них все, – но есть некоторые функции, которые остаются без внимания. И это незаслуженно – они такие полезные, что могут совершенно изменить ваш опыт использования Android.

Раньше на смартфонах можно было легко выбрать практически любую доступную настройку Android, пишет slashgear.com. Но со временем функций стало гораздо больше, а Google даже не всегда официально о них рассказывает. Издание называет топ 5 скрытых функций, которые очень вам пригодятся, – но для этого их надо найти. Большинство обычных пользователей этот функционал не задействуют, потому что просто о нем не знают. Причем скрытые функции не обязательно где-то запрятаны, подчеркивает издание. Иногда они находятся буквально у вас под носом, в виде переключателя или кнопки. Функции описаны на примере модели Samsung Galaxy S25 Ultra, но почти все они есть и на других устройствах Android.

Личный словарь

Когда-то телефоны служили в основном средством связи, но сегодня пользователи все чаще предпочитают обычным звонкам мессенджеры вроде WhatsApp и Telegram. Тут-то и пригодится Android-словарь: вы можете создавать его для наиболее часто используемых слов, которые потом пригодятся при отправке голосовых сообщений. Сюда можно добавлять даже сленговые выражения и назначать короткие ключевые слова, – например, создать короткий код, который будет генерировать ваш полный адрес электронной почты при вводе в текстовом сообщении.

Чтобы добавить слово в личный словарь:

Перейдите в раздел "Настройки" > "Общие настройки" > "Личный словарь".

Выберите язык и нажмите на значок "+" в правом верхнем углу.

В поле "Слово" введите предложение или слово, которое вы хотите связать с ключевым словом.

В поле "Сочетание клавиш" введите слово или букву, которые вы хотите использовать в качестве сочетания клавиш.

Нажмите кнопку "Назад".

История уведомлений

Часто мы просто смахиваем уведомление, а потом понимаем, что это было что-то важное, но информация уже затерялась. Android дает возможность восстановить картину.

История уведомлений, впервые представленная еще в 2010 году в Android 11, в общем-то, и не скрытая функция, просто ей не часто уделяют достаточно внимания. А она, между прочим, может очень пригодиться, так как сохраняет историю всех полученных вами уведомлений, независимо от того, закрывали ли вы их или нет. Чтобы ее включить:

Перейдите в "Настройки" > "Уведомления" > "Дополнительные настройки" > "История уведомлений".

Включите опцию "Использовать историю уведомлений".

Расширенная разблокировка

Раньше эта функция называлась "Умная блокировка", и с ее помощью вы можете держать свой телефон разблокированным, когда он находится в безопасном месте – к примеру, у себя дома.

Чтобы настроить расширенную разблокировку, перейдите в "Настройки" > "Экран блокировки и AOD" > "Расширенная разблокировка". Вы увидите три варианта: "Распознавание тела", "Доверенные места" и "Доверенные устройства". При выборе "Распознавание тела" телефон будет оставаться разблокированным, пока он находится в движении, а при выборе "Доверенные места" – на переделенной локации. Опция "Доверенные устройства" позволит телефону оставаться разблокированным, когда он подключен к доверенному устройству или находится рядом с ним.

Разделенный экран/Плавающее окно

Разделение экрана и плавающие окна – это то, в чем Android до сих пор выигрывает у iOS, ведь на iPhone нельзя одновременно запускать два приложения, а на смартфоне Android – вполне возможно, и это позволяет выполнять несколько задач одновременно. Например, вы можете открыть видеозвонок в одном окне и одновременно делать заметки в блокноте.

Чтобы запустить приложения в режиме разделенного экрана (на телефоне Samsung):

Откройте меню недавних приложений.

Удерживайте значок первого приложения и перетащите его в верхнюю половину экрана. Вам будет предложено выбрать приложение для нижней половины экрана.

Для плавающего окна просто нажмите и удерживайте приложение, а затем отпустите его в разделе "Перетащите сюда для всплывающего окна".

Good Lock (только на смартфонах Samsung)

Это приложение включает в себя несколько модулей, каждый из них предоставляет детальные настройки для настройки телефона по вашему вкусу. Например, вы можете настроить строку состояния и панель быстрых настроек с помощью модуля QuickStar. А LockStar и NavStar позволяют настроить экран блокировки и панель навигации.

Game Booster + позволяет переназначить клавиатуру, настроить параметры графического процессора и другие параметры, подходящие для геймеров. С помощью Theme Park вы можете создать собственную тему оформления, а Camera Assistant и Sound Assistant открывают доступ к расширенным настройкам камеры и звука.

Раньше модуль Good Lock был доступен только в магазине Samsung Galaxy Store, теперь он есть и в Play Store. Но работает все равно только со смартфонами Samsung.

